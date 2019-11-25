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На Краснознаменной в Бресте загорелась бытовка строителей
26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возгорание в строительных бытовках не такое уж и редкое явление. Сегодня, в 13:30 густой дым повалил на улице Краснознаменной. Как выяснилось, загорание произошло в бытовке строителей, которые утепляют 9-этажный дом. К месту ЧП прибыли две пожарные машины. Пострадавших нет.
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Возгорание в строительных бытовках не такое уж и редкое явление. Сегодня, в 13:30 густой дым повалил на улице Краснознаменной. Как выяснилось, загорание произошло...
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