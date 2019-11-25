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На Краснознаменной в Бресте загорелась бытовка строителей

26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание в строительных бытовках не такое уж и редкое явление. Сегодня, в 13:30 густой дым повалил на улице Краснознаменной. Как выяснилось, загорание произошло в бытовке строителей, которые утепляют 9-этажный дом. К месту ЧП прибыли две пожарные машины. Пострадавших нет.

На Краснознаменной в Бресте загорелась бытовка строителей

На Краснознаменной в Бресте загорелась бытовка строителей

 
 
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   Возгорание в строительных бытовках не такое уж и редкое явление. Сегодня, в 13:30 густой дым повалил на улице Краснознаменной. Как выяснилось, загорание произошло...
 
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