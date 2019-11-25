На Краснознаменной в Бресте загорелась бытовка строителей

Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание в строительных бытовках не такое уж и редкое явление. Сегодня, в 13:30 густой дым повалил на улице Краснознаменной. Как выяснилось, загорание произошло в бытовке строителей, которые утепляют 9-этажный дом. К месту ЧП прибыли две пожарные машины. Пострадавших нет.







