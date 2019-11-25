Таксист из Бреста добивается 15 тысяч рублей компенсации за травмы, полученные в аварии с машиной ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский таксист Дмитрий Муца, который пострадал в ДТП с патрульным автомобилем, обратился в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда. 26 ноября состоялось предварительное заседание.





Пострадавший в ДТП Дмитрий Муца. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Столкновение такси с автомобилем ГАИ произошло 16 марта на проспекте Республики в Бресте. Дмитрий на Toyota выехал на разрешающий сигнал светофора на перекресток, где в правую сторону его автомобиля врезалась патрульная машина ГАИ с включенными маячками.





В аварии пострадал таксист. Он получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. В больнице Дмитрий провел 21 день. Эксперт посчитал полученные травмы менее тяжкими телесными повреждениями. После аварии водитель еще не восстановился. 26 ноября Дмитрий пришел на суд в шине-воротнике, который фиксирует шейный отдел позвоночника.

Видео: Виртуальный Брест

Проверку по факту ДТП проводил СК , который выяснил, что водитель такси не располагал технической возможностью предотвратить столкновение. При этом в действиях водителя автомобиля оперативного назначения выявилось несоответствие пункту 25 ПДД , который разрешает инспекторам отступать от требований светофоров, но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

«Данное несоответствие, с технической точки зрения, находится в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием», — решили в СК.





Таким образом, в действиях инспектора имеются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения). Однако уголовные дела по этой статье относятся к частному обвинению, то есть возбуждаются не следователем или прокурором, а по жалобе потерпевшего.

С таким заявлением в суд пострадавший в аварии Дмитрий пока не обращался, зато подал гражданский иск о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненной ему в результате ДТП, на 15 тысяч рублей.

Ответчиком по делу выступает главное управление Министерства финансов по Брестской области. Но на предварительном заседании представитель Минфина попросила привлечь в качестве соответчика УВД. Суд ходатайство удовлетворил.

На этом предварительное заседание закончилось. Следующее пройдет 11 декабря.