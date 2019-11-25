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На участке трассы М-10 (пересечение с дорогой «Антополь-Береза») изменен скоростной режим
26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обращаем ваше внимание, что на территории Дрогичинского района, на 513 километре автодороги М10 (пересечение с автодорогой «Антополь-Береза»), ограничена максимальная скорость движения с 90 до 70 километров в час.
Следите за дорожными знаками и соблюдайте скоростной режим!
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