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А вот ещё случай, доказывающий, что пешеходам на "зебре" надо смотреть "в оба"

26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера вечером мы вам показали, что не каждый водитель хочет (и может) пропускать пешеходов при переходе на зелёный сигнал. Представили вам ситуацию как пример к этой статье. Мол, пешеходам нужно не расслабляться и не отвлекаться на переходе, иначе это может плохо закончиться.

А вот ещё случай, доказывающий, что пешеходам на "зебре" надо смотреть "в оба"

А сегодня специально для тех, кто уверен в том, что его "должны" пропустить ещё один познавательный урок. Да, должны, да, пропускают. Но внезапно что-то может пойти не так, как должно.

видео - Wikilink.by

В данной ситуации всё обошлось просто потому, что пешеходы не успели дойти до опасной зоны. Им, можно сказать, повезло... Не доверяйте везению, сами контролируйте ситуацию на переходе. А с водителем автомобиля сзади и так всё понятно.

А вот ещё случай, доказывающий, что пешеходам на "зебре" надо смотреть "в оба"

К слову, ДТП произошло 22 ноября 2019 года на проспекте Машерова.

 
 
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