|
А вот ещё случай, доказывающий, что пешеходам на "зебре" надо смотреть "в оба"
26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера вечером мы вам показали, что
А сегодня специально для тех, кто уверен в том, что его "должны" пропустить ещё один познавательный урок. Да, должны, да, пропускают. Но внезапно что-то может пойти не так, как должно.
видео -
В данной ситуации всё обошлось просто потому, что пешеходы не успели дойти до опасной зоны. Им, можно сказать, повезло... Не доверяйте везению, сами контролируйте ситуацию на переходе. А с водителем автомобиля сзади и так всё понятно.
К слову, ДТП произошло 22 ноября 2019 года на проспекте Машерова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером мы вам показали, что не каждый водитель хочет (и может) пропускать пешеходов при переходе на зелёный сигнал. Представили вам ситуацию как пример к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)