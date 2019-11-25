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Лукашенко о чемпионстве "Динамо-Брест": появилась волевая и конкурентная команда

26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Конкуренция в сфере футбола должна помочь возродить в Беларуси этот вид спорта. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сегодня на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко о чемпионстве "Динамо-Брест": появилась волевая и конкурентная команда

"Я порадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появились волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли - и победили", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в футболе подтягиваются и другие белорусские команды. Он рассчитывает, что в такой конкуренции начнет возрождаться национальный футбол.

Как сообщалось, футболисты брестского "Динамо" в матче 29-го тура победили "Витебск" со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. С победой команду почти сразу поздравил и глава государства.

"За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса "Брестский", - отметил Президент в поздравлении. Он пожелал, чтобы успех команды из города над Бугом послужил примером для других клубов и дал новый импульс развитию футбола.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Конкуренция в сфере футбола должна помочь возродить в Беларуси этот вид спорта. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сегодня на встрече...
 
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