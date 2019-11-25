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«ПАПА-ЗАЛ» - проект для отцов с детьми работает в Бресте
26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Тренажерный зал citygymbrest в очередной выходной день гостеприимно распахнул двери для всех брестчан, а в особенности для пап, желающих провести выходной со своими детьми. Итак, мамы – отдыхают, а папы проводят время с детьми!
В прошедший выходной «ПАПА-ЗАЛ» посетили 12 семей. День прошел очень насыщено и весело. Папа – сильный, он все может, поэтому детям хочется быть похожими на своего родителя, а это значит, как папа, любить заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
РК ОО «БРСМ» Ленинского района г. Бреста благодарит «CITY GYM» за гостеприимство, помощь в предоставлении тренажёрного зала и приглашает всех пап на следующий «ПАПА-ЗАЛ» (ТЦ «Миллионный», ул. Советская, 85, 4-й этаж).
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Тренажерный зал citygymbrest в очередной выходной день гостеприимно распахнул двери для всех брестчан, а в особенности для пап, желающих провести выходной со своими...
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