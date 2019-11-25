На ул. Морозова в Бресте у строителей в ведре загорелась мастика

Источник материала: Виртуальный Брест

На фото плохо видно, но идёт чёрный дым. От очевидцев поступила информация, что это горит крыша административного здания напротив заправки Беларуснефть. Как оказалось, там проводились работы.





К месту пожара выехали подразделения МЧС .

Позже стало известно, что горение было ликвидировано своими силами работниками организации до прибытия подразделений. В данный момент на объекте работают специалисты МЧС , выясняя все обстоятельства произошедшего.

Пострадавших нет. При проведении работ загорелась мастика в небольшой ёмкости.