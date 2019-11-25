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На ул. Морозова в Бресте у строителей в ведре загорелась мастика

26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На фото плохо видно, но идёт чёрный дым. От очевидцев поступила информация, что это горит крыша административного здания напротив заправки Беларуснефть. Как оказалось, там проводились работы.

На ул. Морозова в Бресте у строителей в ведре загорелась мастика

К месту пожара выехали подразделения МЧС.

Позже стало известно, что горение было ликвидировано своими силами работниками организации до прибытия подразделений. В данный момент на объекте работают специалисты МЧС, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Пострадавших нет. При проведении работ загорелась мастика в небольшой ёмкости.

 
 
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  На фото плохо видно, но идёт чёрный дым. От очевидцев поступила информация, что это горит крыша административного здания напротив заправки Беларуснефть. Как...
 
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