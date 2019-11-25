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На ул. Морозова в Бресте у строителей в ведре загорелась мастика
26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На фото плохо видно, но идёт чёрный дым. От очевидцев поступила информация, что это горит крыша административного здания напротив заправки Беларуснефть. Как оказалось, там проводились работы.
К месту пожара выехали подразделения
Позже стало известно, что горение было ликвидировано своими силами работниками организации до прибытия подразделений. В данный момент на объекте работают специалисты
Пострадавших нет. При проведении работ загорелась мастика в небольшой ёмкости.
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