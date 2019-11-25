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С посетителями столовой «Брестводоканал» провели «Обед без сигарет»
26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» работники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и юные спасатели, учащиеся класса
С посетителями столовой «Брестводоканал» ребята проводили профилактические беседы, рассказывали о вреде курения и вручали познавательные буклеты. Работники МЧС приводили факты травматизма вследствие неосторожного обращения с огнем при курении. Ни один посетитель столовой не остался без буклета. Юные спасатели призывали распрощаться пагубной привычкой, начиная с этого обеда, обменяв при этом «Вредность» на сладкие конфеты.
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В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» работники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и юные спасатели, учащиеся класса МЧС...
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