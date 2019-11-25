С посетителями столовой «Брестводоканал» провели «Обед без сигарет»

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» работники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и юные спасатели, учащиеся класса МЧС из 16-ой школы, провели профилактическое мероприятие «Обед без сигарет».





С посетителями столовой «Брестводоканал» ребята проводили профилактические беседы, рассказывали о вреде курения и вручали познавательные буклеты. Работники МЧС приводили факты травматизма вследствие неосторожного обращения с огнем при курении. Ни один посетитель столовой не остался без буклета. Юные спасатели призывали распрощаться пагубной привычкой, начиная с этого обеда, обменяв при этом «Вредность» на сладкие конфеты.



























