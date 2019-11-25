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Объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление Московского района г. Бреста

26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Администрация Московского района г.Бреста объявляет смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп и прилегающих к зданиям территорий Московского района г.Бреста.

Объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление Московского района г. Бреста

В смотре-конкурсе могут принять участие все субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на территории района, индивидуальные предприниматели и физические лица. Особенно ждем для участия собственников частных домовладений.

Номинации смотра-конкурса:

лучшее новогоднее оформление учреждений бюджетной сферы;

лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории;

лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства и прилегающей территории;

лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг, торговли и транспорта, а также прилегающих территорий;

лучшее новогоднее оформление частного подворья и прилегающей территории;

лучшее новогоднее оформление домов многоэтажного жилищного фонда и прилегающей территории.

Определение победителей будет осуществляеться на основании предоставленных до 31 декабря 2019 г. фотоматериалов на адрес электронной почты: moskow_inform@brest.by или mosadm_jkh@brest.by.

Объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление Московского района г. Бреста

Подведение итогов состоится 15.01.2020.

Традиционно на празднике, посвященном проводам «Масленицы», победители будут награждены дипломами и денежным вознаграждением.

 
Теги: Брест
 
 
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  Администрация Московского района г.Бреста объявляет смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп и прилегающих к зданиям территорий...
 
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