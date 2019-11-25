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Объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление Московского района г. Бреста
26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Администрация Московского района г.Бреста объявляет смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп и прилегающих к зданиям территорий Московского района г.Бреста.
В смотре-конкурсе могут принять участие все субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на территории района, индивидуальные предприниматели и физические лица. Особенно ждем для участия собственников частных домовладений.
Номинации смотра-конкурса:
лучшее новогоднее оформление учреждений бюджетной сферы;
лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории;
лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства и прилегающей территории;
лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг, торговли и транспорта, а также прилегающих территорий;
лучшее новогоднее оформление частного подворья и прилегающей территории;
лучшее новогоднее оформление домов многоэтажного жилищного фонда и прилегающей территории.
Определение победителей будет осуществляеться на основании предоставленных до 31 декабря 2019 г. фотоматериалов на адрес электронной почты:
Подведение итогов состоится 15.01.2020.
Традиционно на празднике, посвященном проводам «Масленицы», победители будут награждены дипломами и денежным вознаграждением.
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Администрация Московского района г.Бреста объявляет смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп и прилегающих к зданиям территорий...
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