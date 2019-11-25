Польские субботы проходят в библиотеке им. М. Горького г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

С 9 по 23 ноября 2019 г. в отделе литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки им. М. Горького прошли вторые польские субботы.





Проект «Польские субботы в библиотеке» — это встречи для детей и юношества, на которых можно больше узнать о Польше: её культуре, литературе, истории, услышать польский язык.

Сотрудники отдела подготовили большую книжную выставку «Польская детская книга: вчера и сегодня», на которой представили лучшие издания для детей и подростков на польском языке. Отдельные разделы выставки были посвящены поэту-юбиляру Юлиану Тувиму, творчеству Анджея Малешки и Гжегожа Каздепке, чьи книги в переводе на русский язык пополнили фонд отдела в 2019 г.





На первой встрече 9 ноября говорили о творчестве известного режиссёра, сценариста, детского писателя Анджея Малешки. Анджей Малешка — один из лучших европейских создателей фантастических фильмов для юных зрителей, лауреат премии EMMY и десятков наград на кинофестивалях в Чикаго, Нью-Йорке, Мюнхене, Каире и др. Произведения Анджея Малешки — это современные сказки, в которых сочетаются реалистичные и фантастические мотивы, чудо и реальная жизнь. Мир полон чудесных возможностей, но их использование требует усилий и мужества — главный посыл всех фильмов и книг автора.

Несмотря на фантастические темы, в произведениях затрагиваются важные социальные вопросы. Что рождается первым: фильм или книга? В одном из интервью автор признался, что сценарий и книга, как правило, пишутся одновременно.

Присутствующие познакомились с серией книг «Волшебное дерево» и серией короткометражных фантастических фильмов под таким же названием. Приключения, связанные одной простой историей, говорят об ответственности за свои слова и поступки, помогают противостоять сложным жизненным ситуациям, стирают барьеры между детьми и взрослыми, учат дружить и беречь простые семейные ценности. Анджей Малешка в одном лице является автором книг, сценаристом и режиссёром. В фонде Библиотеки есть 4 книги из серии «Волшебное дерево» на польском языке. На русский язык произведения пока не переведены. Однако в 2019 г. в издательстве «Янушкевич» вышла книга Анджея Малешки «Магічнае дрэва. Чырвонае крэсла» в переводе на белорусский язык. Польский бестселлер для подростков стал доступным для чтения белорусскому читателю благодаря работе переводчицы Марины Шода. В фонде Библиотеки эта книга также есть.

16 ноября с игровой программой выступили друзья и партнёры Библиотеки — сотрудники Городской публичной библиотеки г. Бяла-Подляска (Республика Польша) — Чеслава Петрук и Эмилия Ващук. Все их мероприятия очень увлекательны и оригинальны, поэтому неудивительно, что в зале был полный аншлаг. На встречу пришли учащиеся СШ № 9, № 13, школы-сада № 5, наши читатели и их родители. В основу мероприятия легла повесть Изабеллы Клебаньской «Hej, zagrajcie siarczyście!», посвящённая таинственному господину М. В ходе весёлых игр и конкурсов присутствующие узнали, что таинственный господин М. — это известный во всём мире польский композитор Станислав Монюшко. В 2019 г. исполнилось 200 лет со дня его рождения. Монюшко был не только композитором, но и выдающимся музыкантом, режиссёром и педагогом. Белорусы могут гордиться тем, что Станислав родился на территории современной Беларуси — в бывшем имении Убель Червенского района Минской области. Мотивы богатого белорусского фольклора оказали воздействие на формирование Монюшки как композитора и прослеживаются во всём его творчестве. В конце встречи зал превратился в стихийный оркестр — ребята сыграли без репетиции и подготовки одно из произведений Станислава Монюшки!

Книга Изабеллы Клебаньской «Hej, zagrajcie siarczyście!» на польском языке была передана в дар Библиотеке и вскоре её смогут прочесть все желающие.

Заключительная встреча в рамках проекта состоялась 23 ноября и была посвящена 125-летию со дня рождения Юлиана Тувима. Юлиан Тувим известен не только как детский писатель, но и как поэт и талантливый переводчик, открывший польскому читателю произведения Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Некрасова, Маяковского и других русских писателей. Вместе с ребятами мы отправились в удивительное путешествие по жизни и творчеству поэта. Познакомились со стихотворением «Очки» в оригинале и с особенностями его перевода на русский, поиграли в рифмы с паном Трулялинским («Про пана Трулялинского»), отгадали загадки про овощи («Овощи»), исправили ошибки у грамотея Ежи из стихотворения «Словечки-колечки».