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Брестское отделение БелТПП планирует организовать цикл семинаров для предприятий-экспортеров

26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты планирует организовать в 2020 году цикл региональных семинаров для предприятий-экспортеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор регионального отделения БелТПП Валерий Лабун.

Брестское отделение БелТПП планирует организовать цикл семинаров для предприятий-экспортеров

Идея родилась при реализации программы БелТПП "Школа экспорта", целью которой является повышение эффективности работы предприятий на экспортных направлениях. Согласно ей в 11 городах республики запланировано проведение обучающих семинаров по различным аспектам внешнеэкономической деятельности для руководителей и специалистов предприятий, в том числе в Брестской области - в Барановичах и Пинске.

Первый такой семинар состоялся 20 ноября с участием руководства БелТПП, Барановичского горисполкома, главного управления МАРТ по Брестской области. Слушателями стали более 40 представителей экспортно ориентированных предприятий различных форм собственности из Барановичей, а также Барановичского и Ляховичского районов.

"Это прямая связь с представителями предприятий-экспортеров. Мы договорились, что цикл региональных семинаров на бесплатной основе будет продолжен в 2020 году. В течение декабря сформируем перечень тем экспортной направленности, по которым можно будет комплектовать по два-три семинара в течение года. У нас есть готовые спикеры по двум десяткам таких тем. В свою очередь мы предложили бизнес-практикам высказать свои пожелания по тематике встреч, какие вопросы волнуют их. Чтобы мы могли утвердить конкретный план и заблаговременно через комитеты экономики горисполкомов проинформировать субъекты хозяйствования", - рассказал Валерий Лабун.

Уже 27 ноября семинар "Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности" пройдет в Пинске. На встрече с местными экспортерами будут рассмотрены условия и система охраны белорусских товарных знаков за рубежом, международный Карнет АТА - как один из инструментов продвижения товаров на экспорт, антимонопольное регулирование и другие актуальные вопросы, связанные с выходом на внешние рынки.

Планируется, что в семинаре примут участие председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец, заместитель председателя БелТПП Сергей Набешко.

 
 
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