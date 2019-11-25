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"Белоруснефть" тестирует доставку автомобильного топлива по водному пути

26.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В производственном объединении "Белоруснефть" тестируют доставку автомобильного топлива по водному пути, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Белоруснефть" тестирует доставку автомобильного топлива по водному пути

Такой вариант транспортировки нефтепродуктов может дополнить существующие железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. Транспортный коридор по реке Припять тестировали специалисты дочернего предприятия "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт" и предприятия "Днепро-Бугский водный путь".

Пробная партия дизельного топлива в 350 т прошла по маршруту Мозырь - Брест. "Для доставки оборудовали нефтеналивное судно грузоподъемностью 750 т. Дизельное топливо выгрузили на площадке узла № 9 "Новосады", топливозаправщик доставил его на автозаправочную станцию", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты проанализируют все плюсы и минусы такого пути, экономическую составляющую проекта речных поставок топлива. После этого будет принято решение о дальнейшем развитии направления.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.

 
Теги: Брест
 
 
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  В производственном объединении "Белоруснефть" тестируют доставку автомобильного топлива по водному пути, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Такой...
 
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