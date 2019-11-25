В Ивановском районе возобновили работы в усадьбе Наполеона Орды

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе Брестской области возобновили работы по восстановлению усадебного дома Наполеона Орды, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.





Усадебный дом в урочище Красный Двор восстанавливают с 2009 года. Этот объект, внесенный в Государственный список историко-культурных ценностей, является главным в районном музейном комплексе Наполеона Орды, который уже действует. Были восстановлены фундаменты, срубы дома, проведены другие работы, однако они на несколько лет были приостановлены из-за недостаточного финансирования. В соответствии с распоряжением Президента нынешней осенью из Фонда по поддержке культуры и искусства на восстановление родового имения художника и композитора выделено более Br840 тыс.

Строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить до конца текущего года. В перспективе там намерены воссоздать тематическую экспозицию, которая будет представлять быт шляхты ХVIII - начала XIX веков. "В Брестской области, да и других регионах Беларуси, многие историко-культурные ценности, памятники архитектуры реконструируют по рисункам Наполеона Орды. Пришел черед восстановить и его родовое имение", - сказал Артем Брухан.

В юго-западном регионе это не единственный объект, который сейчас реконструируют. Наиболее знаковый - Коссовский дворцово-парковый ансамбль. Сейчас там активно ведутся внутренние отделочные работы. На эти цели в нынешнем году из республиканского бюджета направлено Br2,7 млн, из областного - еще Br3,5 млн. Прикладываются все усилия, чтобы в 2020 году дворец был введен в строй. Он будет представлять собой многофункциональный культурный центр, в котором разместятся музейный блок, гостиничный комплекс с кафе и выставочные залы.

Продолжается и реставрация дворца Сапег в Ружанах. Сейчас ведутся работы по восстановлению кровли Восточного (театрального) комплекса. Проект предусматривает создание там многофункционального культурного комплекса, где в будущем воссоздадут внутреннее убранство в барочном стиле.

Кроме того, этой осенью реставраторы начали выполнять противоаварийные работы в неоготической каплице-усыпальнице рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района. Предпринимаются меры по временному накрытию объекта, чтобы уберечь его от попадания внутрь влаги. Прорабатываются различные варианты дальнейшего восстановления историко-культурной ценности XIX века.