Акция ГАИ «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» пройдет на Быховщине

Акцию «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» по 4 декабря на территории района проведет Госавтоинспекция. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение и профилактику ДТП в зимний период, пропаганду использования зимних шин.
Сотрудники
Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.
Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже «переобувать» автомобили в зимние шины. Водителям также следует выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений.
За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до пяти десятых базовой величины.
Пешеходам же рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличиваются. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
А 29 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения с аналогичным названием, посвященный теме подготовки автотранспорта к эксплуатации в зимних условиях.
ОГАИ ОВД райисполкома