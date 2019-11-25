Акция ГАИ «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» пройдет на Быховщине

Источник материала: Маяк Преднепровья

Акцию «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» по 4 декабря на территории района проведет Госавтоинспекция. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение и профилактику ДТП в зимний период, пропаганду использования зимних шин.

Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, где напомнят владельцам транспортных средств о необходимости с 1 декабря эксплуатации автомобилей с зимними шинами, об ответственности за игнорирование данного требования ПДД. А с первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой.

Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже «переобувать» автомобили в зимние шины. Водителям также следует выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений.

За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до пяти десятых базовой величины.

Пешеходам же рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличиваются. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

А 29 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения с аналогичным названием, посвященный теме подготовки автотранспорта к эксплуатации в зимних условиях.

ОГАИ ОВД райисполкома