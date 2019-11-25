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Юные журналисты из Быхова заняли первое место в областном этапе республиканского конкурса «Ты в эфире!»

26.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

О коллективе, выпускающем газету под названием «Ритм», уже велась речь на страницах «МП». Молодые, креативные ребята из СШ №3 под руководством учителя русского языка и литературы Ирины Мельниковой «с головой ушли» в творческий процесс. В школьном пресс-центре с февраля нынешнего года с завидной периодичностью создаются новые номера издания. «Взятая под крыло» журналистами «районки» молодежь уже не просто сдружилась, скорее, даже сроднилась с редакцией. Опытные журналисты и подростки, только «пробующие на вкус» эту профессию, — отличный «сплав»! И сегодня можно с уверенностью сказать: подрастающая смена у «Маячка» готовится крепкая! В областном этапе республиканского конкурса юных журналистов «Ты в эфире!» у школьной газеты «Ритм» первое место! Издание стало абсолютным победителем в номинации «Социальные сети».

Юные журналисты из Быхова заняли первое место в областном этапе республиканского конкурса «Ты в эфире!»

«Поздравляем!»

Первое место в конкурсе — повод для очередной встречи. Коллектив «МП» не мог не разделить радость победы вместе со своими «акулятами». Переступаю порог знакомого кабинета с табличкой «Школьный пресс-центр». Это и есть «святая святых». Именно здесь рождается школьный «Ритм».

Ребята как раз «колдуют» над созданием нового номера. Уроки позади – настало время для творчества. Появление журналиста заставляет ребят на время отвлечься. Смотрю на улыбающиеся лица и понимаю: представителю «МП» здесь в очередной раз искренне рады.

Они делают новости

Каждый их день не похож не предыдущие. Коллектив школьной газеты «Ритм» всегда работает в единой связке. Учитель Ирина Мельникова — это под ее началом издание не просто родилось, но и получило развитие — раздает задания начинающим журналистам. При этом модератор подчеркивает: часто ребята сами подают идеи для будущих публикаций. На корреспондентов Настю Бигмаеву и Дашу Сапроненко можно положиться всегда и во всем – материал добудут и статью сдадут в срок. Сбор и систематизация информации за Ангелиной Минчуковой, набором текста занимается Лена Дидух. Юра Смекалов — самый младший в пресс-центре, но за ним закреплено дело большой важности. Он помогает фотокорреспонденту Никите Дюбкову. Есть в «Ритме» и свой спортивный обозреватель. Речь о Васе Терещенко. Алина Кравченко отвечает за дизайн и художественное оформление издания. Учитель информатики Анастасия Бурчинская числится web-дизайнером. Андрей Насридинов не в «штате». Но это лишь пока. Мальчишка уже сейчас активно участвует в делах газетных.

«Фишки» от «газетчиков»

Макет свежего номера на время отложен в сторону – «акулята» рассказывают о своей первой мощной победе. Сыскав популярность среди школьников, «Ритм» решил не останавливаться на достигнутом.

— Сейчас все в интернете сидят, — делятся ребята. – Вот мы и подумали: пора покорять глобальную сеть и нам!

Сказано – сделано! Созданная в популярной социальной сети «Одноклассники» официальная группа «Наша школьная газета «Ритм», г. Быхов» стала понемногу «прирастать» подписчиками.

Культурно-познавательный школьный вестник. Именно так позиционируют себя ребята в ОК. «Ты из средней школы №3? Тогда не проходи мимо! Здесь годный контент для тебя!». С таким звучным призывом обращаются администраторы группы к землякам. В подписчиках – не только школьники, но и взрослые.

Тематика публикаций различная. Это и школьные, развлекательные мероприятия, и важнейшие республиканские новости. А еще ребята давно поняли: фотоотчеты и альбомы в соцсети – беспроигрышный вариант для «раскрутки».

— Как же не поставить «класс» «фоточке» друга или снимку, на котором есть ты сам?! – рассуждает редколлегия «Ритма». — Оценил один, другой увидел и подписался на нас… Поэтому мы стараемся делать много фотографий со школьных праздников или мероприятий.

Еще одна «фишка» начинающих журналистов – опросы. На них ребята делают упор для того, чтобы установить диалог с подписчиками. Больше комментариев, больше «классов» — больше подписчиков.

Работать в соцсети для ребят в радость. Шустрые, энергичные «акулята» и в интернете делают упор на оперативность. Нередко выходит так: сначала новость публикуется в соцсети, а уже после ее читают на бумажном носителе.

Нужно отдать должное: молодое поколение подставляет плечо опытным журналистам. Администрация «Ритма» нередко делится темами «МП» в своей группе, популяризирует, так сказать, новости «Маяка Прыдняпроўя» среди своего контента. Спасибо, «акулята», за поддержку!

Газета «Ритм» представлена и в другой популярной в молодежной среде социальной сети — «ВКонтакте». В ближайших планах – покорение «Инстаграм». Дерзайте, ребята! «МП» будет в числе ваших первых подписчиков, и за «лайками» дело не станет!

Алеся ЦАРЕВА.

 
Теги: Новости
 
 
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О коллективе, выпускающем газету под названием «Ритм», уже велась речь на страницах «МП». Молодые, креативные ребята из СШ №3 под
 
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