Источник материала: Маяк Преднепровья

Накануне грядущего празднования 75-летиия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также в связи с началом освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 года, в нашем городе открыли памятный камень неизвестным солдатам и защитникам Быховщины, павшим на поле брани, который установили на территории районного историко-краеведческого музея.





В торжественном митинге участвовали председатели районных общественных объединений, поисковики Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру» и поискового клуба «Быховский рубеж», школьники. А открыл его заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов. В своем обращении он отметил, что наш район обладает яркой и уникальной историей. Но многие даты трагичны и связаны с военными конфликтами. Защищая свою землю, гибли многие сотни сыновей Приднепровского края.

Имена защитников Быховщины, павших в годы Великой Отечественной войны, благодаря поисковикам и краеведам, постепенно возвращаются из небытия. Однако, большинство имен героев Первой мировой и Гражданской войн и даже Отечественной войны 1812 года все еще остаются неизвестными. Поэтому открывая этот памятный знак, нам, благодарным потомкам, нужно воздать дань памяти всем борцам за свободу и независимость нашего края, помнить уроки прошлого, ценить мир и спокойствие.

Директор районного историко-краеведческого музея и руководитель поискового клуба «Быховский рубеж» Сергей Жижиян сказал, что памятный камень увековечивает наших земляков, которые во все времена защищали свою малую родину от захватчиков.

В сентябре 2020 года быховские поисковики отметят 10-летний юбилей патриотической деятельности. На сегодняшний день на территории района ими обнаружены и перезахоронены в братских могилах более 200 останков красноармейцев, но имена и фамилии установлены только 10 воинов.

Сергей Филиппович затем вручил грамоты российского военно-исторического общества поисковику клуба «Быховский рубеж» Виктору Хроменкову и председателю районной организации «Белорусский союз военных моряков» Александру Терешко.

Много добрых слов звучало в адрес быховских поисковиков от председателя райсовета ветеранов Михаила Козлова, который также вручил награды. Юбилейные медали Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении» I и II степени получили руководитель поискового клуба «Быховский рубеж» Сергей Жижиян, а также поисковик этого клуба Виктор Хроменков и председатель районной организации «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятному камню.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.