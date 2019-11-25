В Слонимском районе столкнулись Kia и VW: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Слонимском районе. Об этом сообщили в МЧС.





Авария произошла 25 ноября, около 17.40, на трассе Слоним — Волковыск. Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись Kia Sportage и Volkswagen Passat.

В результате ДТП пассажир VW оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля его при помощи специнструмента доставали спасатели. Его, а также обоих водителей с травмами различной степени тяжести госпитализировали.





Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.