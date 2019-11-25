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В Слонимском районе столкнулись Kia и VW: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Слонимском районе. Об этом
Авария произошла 25 ноября, около 17.40, на трассе Слоним — Волковыск. Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись Kia Sportage и Volkswagen Passat.
В результате ДТП пассажир VW оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля его при помощи специнструмента доставали спасатели. Его, а также обоих водителей с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.
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Авария произошла 25 ноября, около 17.40, на трассе Слоним - Волковыск.
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