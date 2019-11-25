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В России банки предостерегают работать с евро

26.11.2019 14:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В России банки предостерегают работать с евро
фото: Myfin.by
«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами», – отметила Эльвира Набиуллина, пишут vestifinance.ru.

Российские законы запрещают вводить отрицательные ставки по вкладам и депозитам, поэтому банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета», пояснила глава ЦБ РФ.

 
 
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Банк России предостерег российские банки от операций в евро
 
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