В России банки предостерегают работать с евро

Источник материала: Myfin



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«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами», – отметила Эльвира Набиуллина, пишут vestifinance.ru .