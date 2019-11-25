Подведены итоги республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами».
В номинации: «Моя весна, моя Победа»
Дипломом I степени награжден коллектив учащихся объединения по интересам «Эдельвейс» государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Дзержинска» (руководитель, учитель биологии Авдеенко Людмила Валентиновна);
В номинации: «Злаки в Дизайне сада»
Дипломом I степени награждён коллектив учащихся объединения по интересам «Красота. Стиль. Здоровье» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района» (руководитель, педагог дополнительного образования Гармаза Инна Петровна).
По результатам республиканского этапа конкурса «Украсим Беларусь цветами»
В номинации: «Моя весна, моя Победа»
Дипломом учреждения образования «Республиканский центр экологии и краеведения» награжден коллектив учащихся объединения по интересам «Эдельвейс» государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Дзержинска» (руководитель, учитель биологии Авдеенко Людмила Валентиновна);
В номинации: «Злаки в Дизайне сада»
Дипломом учреждения образования награждён коллектив учащихся объединения по интересам «Красота. Стиль. Здоровье» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района» (руководитель, педагог дополнительного образования Гармаза Инна Петровна).