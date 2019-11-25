Минчане разделили квартиру так, чтобы в ней могли жить автономно две семьи. Вот как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Квартиры в новостройке на Грибоедова, 1 изначально были со свободной планировкой, поэтому возводить стены и ставить перегородки каждый мог как хотел. Хозяева квартиры в 74 квадратных метра воспользовались такой возможностью и разделили пространство на две автономные зоны, где у каждой есть своя кухня-гостиная, спальня и санузел. Как это реально выглядит — в материале REALTY.TUT.BY.

Жилая № 1

Первая часть жилой автономной зоны состоит из кухни-гостиной, с диваном изумрудного цвета и кухонного гарнитура с зеркальными фасадами. Также есть небольшая спальня с полноценной кроватью и санузел.



Фото: с сайта realt.by



Фото: с сайта realt.by



Фото: с сайта realt.by

Спальня



Фото: с сайта realt.by



Фото: с сайта realt.by

Санузел



Фото: с сайта realt.by

Жилая № 2

В этой жилой зоне также все есть для автономной жизни: кухня-гостиная, спальня и санузел. Цветовая гамма отличается от предыдущей зоны, однако ничем ей не уступает — все продумано до мелочей.



Фото: с сайта realt.by



Фото: с сайта realt.by



Фото: с сайта realt.by

Спальня



Фото: с сайта realt.by

Санузел



Фото: с сайта realt.by

Квартира продается. Вот что говорится в объявлении: «Уникальная квартира премиум класса, совмещающая в себе одну большую квартиру либо две автономных. Планировка объекта позволит комфортно жить и сдавать часть квартиры в найм. Продумано все до мелочей. Вы покупаете себе не просто квартиру, а постоянный источник дохода». Цена — 200 тысяч долларов в эквиваленте, по 2 699 за квадратный метр.