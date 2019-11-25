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Минчане разделили квартиру так, чтобы в ней могли жить автономно две семьи. Вот как это выглядит
Источник материала: Tut.by
Квартиры в новостройке на Грибоедова, 1 изначально были со свободной планировкой, поэтому возводить стены и ставить перегородки каждый мог как хотел. Хозяева квартиры в 74 квадратных метра воспользовались такой возможностью и разделили пространство на две автономные зоны, где у каждой есть своя кухня-гостиная, спальня и санузел. Как это реально выглядит — в материале REALTY.TUT.BY.
Жилая № 1
Первая часть жилой автономной зоны состоит из кухни-гостиной, с диваном изумрудного цвета и кухонного гарнитура с зеркальными фасадами. Также есть небольшая спальня с полноценной кроватью и санузел.
Спальня
Санузел
Жилая № 2
В этой жилой зоне также все есть для автономной жизни: кухня-гостиная, спальня и санузел. Цветовая гамма отличается от предыдущей зоны, однако ничем ей не уступает — все продумано до мелочей.
Спальня
Санузел
Квартира продается. Вот что говорится в объявлении: «Уникальная квартира премиум класса, совмещающая в себе одну большую квартиру либо две автономных. Планировка объекта позволит комфортно жить и сдавать часть квартиры в найм. Продумано все до мелочей. Вы покупаете себе не просто квартиру, а постоянный источник дохода». Цена — 200 тысяч долларов в эквиваленте, по 2 699 за квадратный метр.
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