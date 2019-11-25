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Экспертами по процветанию стран определено место Беларуси в мире

26.11.2019 14:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экспертами по процветанию стран определено место Беларуси в мире

В мировом рейтинге процветания-2019 Беларусь заняла 73 место из 196.

Об этом говорится в рейтинге, составленном аналитической организацией Legatum Institute.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом Беларусь  опустилась на 2 позиции, а за 10 лет (с 2009 года) поднялась в рейтинге на 7 позиций.

По данным Legatum Institute, сильные стороны Беларуси – образование и условия жизни.

Самой слабой стороной, по мнению составителей рейтинга, является личная свобода.

Самое большое улучшение по сравнению с десятилетием назад произошло в условиях предпринимательства.

Авторы анализировали каждую страну по ряду показателей: безопасность, охрана здоровья, свобода, инвестиционный климат, среда и тому подобное.

В первую десятку мирового рейтинга процветания вошли Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Исландия.

Ниже Беларуси в рейтинге – соседние страны Россия и Украина.

Великобритания занимает 11 строчку, Соединенные Штаты – 18, Франция – 23, Испания – 25, Литва – 33,Польша – 36, Грузия – 53.

 
 
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В мировом рейтинге процветания-2019 Беларусь заняла 73 место из 196.
 
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