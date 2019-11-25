Хранить память о подвигах земляков – дело чести каждого. Памятью о муже-фронтовике живет Мария Степаненко

Источник материала: Газета Авангард





Памятью о муже-фронтовике, которого не стало в 1987 году, живет Мария Степаненко. Для нее 27 ноября – особенный день, ведь в том, что Будакошелевщина живет мирной жизнью, есть заслуга и ее Павла.

– О войне мой супруг вспоминать не любил. Только перед Днем Победы он будто вновь возвращался в прошлое и снова переживал те страшные события, – рассказывает Мария Брониславовна. – Когда началась война, ему исполнилось 14 лет. После оккупации района фашистами он в числе других сверстников помогал партизанам, обеспечивая их продуктами питания и выполняя разного рода поручения, а в сентябре 1943 года стал полноправным участником партизанского отряда имени Суворова первой Буда-Кошелевской бригады. Правда, пробыл там всего три месяца, так как получил тяжелое осколочное ранение. Его доставили в военный госпиталь города Дзержинска. Немного пойдя на поправку, был приписан к Чкаловскому районному военному комиссариату, откуда в дальнейшем призван на действительную военную службу. Его отправили учиться на механика, а в 1945 году он приступил к исполнению обязанностей на Балтийском флоте на военном корабле «Прочный», на котором служил до 1951 года. Во время службы обострились старые раны. Из-за осколка, оставшегося в бедре, начались серьезные проблемы со здоровьем. Супруг практически не ходил, к тому же пошло заражение крови. Второй раз его жизнь висела буквально на волоске, но благодаря врачам он выжил. Конечно, из армии его комиссовали. Вернувшись домой, отучился на электромеханика, после учебы был направлен на работу в Краснопольский МТС Россонского района Витебской области, где мы с ним и встретились. Несмотря на то что он был на 12 лет старше, привлек меня своей ответственностью и порядочностью. В 1960 году мы приехали на Будакошелевщину.

Ветеран войны, инвалид 2-й группы Павел Степаненко ушел из жизни в возрасте 60 лет. Его нет с родными и близкими уже 32 года, но память о нем и сегодня с особым трепетом хранят верная супруга и трое детей, трое внуков и восемь правнуков. Для них дедушка – настоящий герой, он награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора, из архива Марии Степаненко