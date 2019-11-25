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Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.

26.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 ноября 2019 22:27 1203

Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

В среду, 6 ноября, во Дворце культуры г. Солигорска прошел праздничный концерт, который был приурочен к празднованию Дня Октябрьской революции. В этот день в театральном зале Дворца собрались представители органов власти, ветераны войны и труда, труженики города, молодежь.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.

В этот торжественный вечер со сцены звучали слова благодарности ветеранам войны и труда, людям, для которых День Октябрьской революции всегда был и остается одним из главных праздников. Для них и всех горожан был подготовлен праздничный концерт «Страны моей минувшая судьба», в котором выступили артисты Дворца культуры г. Солигорска.

СПРАВКА:

В Беларуси праздник 7-го ноября сохранил статус государственного, и такое решение свидетельствует об уважении к истории нашей страны и народа. Сто лет назад революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, изменив судьбу не только огромной страны, но и определив исторический путь развития всего человечества. Победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными и в наше время.

Наследуя все лучшее из прошлого, белорусский народ целеустремленно идет по пути укрепления молодого суверенного государства и с оптимизмом смотрит в будущее.

Тепло принимали зрители выступления детей, от души аплодировали артистам Дворца культуры г. Солигорска: Арине Курилович, Андрею Цубе, Кристине Кисличук, Виктории Радохлеб, Ксении Логвин, Николаю Холоду, поэтессе Валентине Поповой,  а также хореографичиским коллективам — образцовому ансамблю танца «Спадчына» и «Искорка».

Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.

С теплыми словами поздравления к землякам выступила первый секретарь СРК Коммунистической партии Беларуси Александра Лавренцова.

Первый секретарь Солигорского райкома Коммунистической партии Беларуси Александра Лавренцова напомнила присутствующим о главных истрических вехах, о достижениях и победах народа, который избрал для себя путь свободы и независимости.

Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.

Концерт, лейтмотив которого — не попытка сохранить прошлое, а свидетельство того, что прошлое забывать нельзя, прошел на отлично и закончился громкими аплодисментами зрительного зала.  А закончился праздничный концерт в честь 102- ой годовщины Великой Октябрьской революции праздничной дискотекой от дискоклуба Дворца культуры г. Солигорска.

От редакции. Хотите рассказать необычную историю или знаете об интересных местах? Пишите на ed.kidzaev@bk.ru

Фоторепортаж подготовил Марк НОВИЦКИЙ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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7 ноября 2019 22:27 1203 Праздничным концертом в Солигорске отметили День...
 
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