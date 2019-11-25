Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.
Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий
В среду, 6 ноября, во Дворце культуры г. Солигорска прошел праздничный концерт, который был приурочен к празднованию Дня Октябрьской революции. В этот день в театральном зале Дворца собрались представители органов власти, ветераны войны и труда, труженики города, молодежь.
В этот торжественный вечер со сцены звучали слова благодарности ветеранам войны и труда, людям, для которых День Октябрьской революции всегда был и остается одним из главных праздников. Для них и всех горожан был подготовлен праздничный концерт «Страны моей минувшая судьба», в котором выступили артисты Дворца культуры г. Солигорска.
СПРАВКА:
В Беларуси праздник 7-го ноября сохранил статус государственного, и такое решение свидетельствует об уважении к истории нашей страны и народа. Сто лет назад революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, изменив судьбу не только огромной страны, но и определив исторический путь развития всего человечества. Победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными и в наше время.
Наследуя все лучшее из прошлого, белорусский народ целеустремленно идет по пути укрепления молодого суверенного государства и с оптимизмом смотрит в будущее.
Тепло принимали зрители выступления детей, от души аплодировали артистам Дворца культуры г. Солигорска: Арине Курилович, Андрею Цубе, Кристине Кисличук, Виктории Радохлеб, Ксении Логвин, Николаю Холоду, поэтессе Валентине Поповой, а также хореографичиским коллективам — образцовому ансамблю танца «Спадчына» и «Искорка».
С теплыми словами поздравления к землякам выступила первый секретарь СРК Коммунистической партии Беларуси Александра Лавренцова.
Первый секретарь Солигорского райкома Коммунистической партии Беларуси Александра Лавренцова напомнила присутствующим о главных истрических вехах, о достижениях и победах народа, который избрал для себя путь свободы и независимости.
Концерт, лейтмотив которого — не попытка сохранить прошлое, а свидетельство того, что прошлое забывать нельзя, прошел на отлично и закончился громкими аплодисментами зрительного зала. А закончился праздничный концерт в честь 102- ой годовщины Великой Октябрьской революции праздничной дискотекой от дискоклуба Дворца культуры г. Солигорска.
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