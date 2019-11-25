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Волейболисты солигорского «Шахтера» добились победы в первом матче квалификации Лиги чемпионов
26.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 ноября 2019 21:24 3789
Волейболисты солигорского "Шахтера" добились победы в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Волейболисты солигорского «Шахтера» победили финскую команду «Форд стор Леворанта» (Састамала) в первом матче квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:0 (29:27, 25:22, 25:13), сообщает корреспондент
Матч проходил в минском спорткомплексе «Уручье» и собрал на трибунах 1,2 тыс. зрителей, которые стали свидетелями красивой победы подопечных Виктора Бекши. Финских волейболистов хватило лишь на первую партию, которую они не смогли довести до победы несмотря на преимущество. Проиграв стартовый отрезок матча, соперники белорусов утратили запал и позволили «горнякам» довести встречу до виктории.
«В начале матча в Минске соперники показали, как умеют играть. Однако нам удалось хорошо отработать в защите и перехватить инициативу. В дальнейшем по ходу игры мои волейболисты действовали без серьезных ошибок», — отметил главный тренер «Шахтера».
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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7 ноября 2019 21:24 3789 Волейболисты солигорского "Шахтера" добились победы в...
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