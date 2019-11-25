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В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.

26.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 ноября 2019 20:58 7821

В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-й очереди завода по производству нитрата калия.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт Миноблисполкома.

Торжественное открытие 1-й очереди завода по производству нитрата калия состоялось на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 6 ноября, в канун Дня Октябрьской революции. Открытие социально-значимых объектов в этот день – добрая традиция.

В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.

Первый в Республике Беларусь завод по производству нитрата калия возведен в рекордно короткие сроки – за год, вместо запланированных 3,5 лет.

– Это предприятие впечатлило, – сказал на церемонии открытия председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко. – Буквально за год сделали такой огромный объем работы. Сегодня «Беларуськалий» открывает новую страницу своей истории. Флагман нашей промышленности совместно с китайской компанией «Migao» вводит в строй первую очередь уникального для Беларуси предприятия. Оно будет выпускать нитрат калия – ценное сырье для производства комплексных минеральных удобрений.

В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.

Нитрат калия – инновационный продукт и для ОАО «Беларускькалия», и для Республики Беларусь в целом. В основном он применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве, в нем содержится сразу два питательных элемента для растения – азот и калий, и практически отсутствует хлор.

Это первый совместный проект ОАО «Беларуськалий» и китайской компании «MigaoCorporationLimited», которая является ведущим производителем китайского рынка специализированных калийных удобрений.

Годовая мощность первой очереди завода составит 80 тысяч тонн нитрата калия и 62 тысячи тонн гранулированных азотно-калийных удобрений. Планируется, что продукция будет продаваться в страны Евросоюза, Турцию и Россию, а также КНР, что предусмотрено подписанным с «MigaoCorporationLimited» отдельным соглашением.

В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко на церемонии открытия предприятия отметил, что успешная реализация этого проекта существенно улучшит инвестиционный имидж Минщины. Предприятие пополнит бюджетную базу области, будет способствовать решению многих социальных вопросов, повышению благосостояния людей нашего края.

Благодаря новому производству будет дополнительно создано свыше 150 высокопроизводительных рабочих мест. На новом производстве начнут свой трудовой путь 30 выпускников-технологов Солигорского горнохимического колледжа.

В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.

Господин Сунь Пингфу, Вице-президент компании «Migao» выразил благодарность за эффективное сотрудничество председателю Минского облисполкома Анатолию Исаченко, генеральному директору ОАО «Беларуськалий» Ивану Головатому.

– Это первый наш зарубежный проект, – сказал Господин Сунь Пингфу. – Мы сможем успешно сотрудничать с «Беларуськалием». Мы верим, что в дальнейшем хороших результатов будет еще больше.
Впереди – вторая очередь по производству нитрата калия и другой продукции, в частности, сульфата калия.

Дополнительно

Из Солигорска продукция будет экспортироваться в страны Евросоюза, Турцию, КНР и РФ, что обусловлено отдельным совместным соглашением.

Источник: сайт Миноблисполкома.

©Информационный отдел
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7 ноября 2019 20:58 7821 В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-й...
 
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