Сбежавший пациент Грозовского психдиспансера до сих пор не найден

Источник материала: Слуцк Город





Сбежавший 14 ноября пациент Грозовского психоневрологического диспансера до сих пор не найден. Об этом сайту SlutskGorod сообщил координатор поисково-спасательного отряда «Ангел Солигорск-Слуцк» Илья Довиденко.

На минувших выходных «поисковики» проверили населённые пункты и лесные массивы вокруг деревни Грозово Копыльского района, водолазы обследовали озеро неподалёку от учреждения здравоохранения. Поиски не принесли результатов.

Поступали сообщения, что Березовского видели в разных городах Беларуси. Есть сведения, что он намеревался выехать на территорию Российской Федерации.

Напомним, 25-летний инвалид 2-й группы покинул учреждение ГУ «Грозовский психоневрологический диспансер». По информации источников SG, это произошло после попытки насилия над одной из санитарок.

Если вам что-либо известно о местонахождении Березовского Н. Н., сообщили об этом по телефонам Копыльского РОВД: гор. 8(01719)5-51-47, лайф +375(25)691-44-86, мтс +375(29)777-34-30 или в дежурную часть по месту жительства по телефону 102.



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