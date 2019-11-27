﻿ С 1 декабря все производители и импортеры сигарет поднимут цены. На сколько вырастет их стоимость. 21.by
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С 1 декабря все производители и импортеры сигарет поднимут цены. На сколько вырастет их стоимость

26.11.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 декабря в Беларуси вырастут цены на многие марки сигарет. Информация об этом размещана на сайте Министерства по налогам и сборам. Некоторые сигареты подорожают сразу на 10 копеек. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 декабря поднимает цены на многие марки сигарет. К примеру, на 5 копеек подорожают Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure (до 2,55 рубля), Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver (до 2,3 рубля), Kent Blue, Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver, Kent HD White (до 3,3 рубля), на 10 копеек - сигареты Vogue Bleue, Vogue Lilas, Vogue Menthe (до 3,8 рубля), 

Компания «Табак-инвест» с 1 декабря в том числе повысит на 1 копейку стоимость Корона стиль (до 1,18 рубля), на 2 копейки - Корона элит (до 1,18 рубля), на 5 копеек - LD Club Lounge (до 2,41 рубля). 

В продаже появятся сигареты Корона KALIPSO Special Gold (по 1,28 рубля), Monte Carlo Evo Fresh Impulse (2,2 рубля), на 10 копеек - Winston Compact Blue (до 2,9 рубля), Sobranie Caster (до 3,15 рубля).  

Предприятие «Беларусьторг» повысит цены в том числе на Vogue LA CIGARETTE LILAS, Vogue LA CIGARETTE MENTHE (с 3,7 до 3,8 рубля), BOND STREET BLUE  SELECTION, BOND STREET PREMIUM SPECIAL (с 1,9 до 1,95 рубля). 

Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ»  с 1 декабря повысит цены на L&M MOTION и L&M COMPACT (Синий) - с 2,2 до 2,25 рубля. 

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. Насколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.

 
 
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