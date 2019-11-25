«Ожидался колхоз». Владельцы дома-треугольника рассказали о косяках при его строительстве

Источник материала: Tut.by

Те, кто пережил строительство, знают, как трудно не потерять самообладание, когда на стройплощадке вылазит косяк за косяком. Автор этой истории из России нашла в себе силы подробно рассказать о перипетиях стройки своего необычного дома-треугольника и показала, что в итоге получилось.

Путь к дому-треугольнику

Свою историю пользователь строительного форума #lil_aframe начинает с рассказа о попытке покупки готового дома, которая привела к желанию построить свой дом «с нуля» (далее повествование будет от лица автора истории).

Мы искали готовый дом, но купить что-то приемлемое, соответствующее тебе, скорее всего, задача невозможная. Эта дорожка, вымощенная жуткими ремонтами, привела бы нас к недострою.

Нашли небольшой двухэтажный каркасник на 15 сотках. Расположение — идеальное: 15 соток, перед ним ничего — чистое поле, вид на гору. Но, как выяснилось позже, система отопления была разморожена, а из-за тонких стен (вдвое тоньше обычного) пришлось бы возвести еще один дом вокруг существующего. В общем, покупка отменилась.

Мы выбрали землю на соседней улице и решили, что будем строить свой дом. Такой, какой хотели — небольшой треугольный. Нам повезло: у нас в семье один инженер-конструктор и один маркетолог. Ну и две собаки. Так что проектировали и продумывали мы все сами, опираясь на зарубежные проекты.

Положа руку на сердце, даже без них примерно знали, что нам надо: удобная, по мере возможности большая ванная с окном, две раздельные комнаты для работы, второй свет, практически полностью стеклянный фасад.









Фундамент-плита

Сначала мы хотели заказать готовый каркас. Но таких готовых проектов не так много, они не всегда соответствуют ожиданиям, надо переделывать. И еще один факт — у нас на старте был миллион российских рублей или примерно 16 тысяч долларов (здесь и далее цены будут в долларах), нам надо было все делать поэтапно.

В общем, были выбрана фирма с сип-панелями. Сейчас бы мы, наверное, подумали еще пару дней. По крайней мере, однозначно пересчитали бы смету. Например, когда привезли сип-панели, оказалось, что их на 35 «квадратов» меньше.





Очень медленно начиналась стройка. Как позже выяснилось — у фирмы был еще один объект, который делался в одно время с нами, поэтому все было очень долго.

Безусловно, нам бы хотелось, чтобы фундамент стоил дешевле, но факир был пьян и фокус не удался: было просчитано, что дом легкий, а грунты максимально водянистые. У соседей максимально неприятно все шевелится, двигается. Этого очень не хотелось.

УШП (утепленная шведская плита) прекрасно вписывалась в наши условия, но это слишком дорого и очень сложно. В конечном итоге согласились с предложением строителей сделать бетонную плиту.





Размер плиты — 11,25 на 8 метров, размер дома — 10 на 8 метров.

Была произведена выемка грунта на почти 2 метра, в котлован засыпан песок, на него сверху была сделана отсыпка из щебня. На эту подушку уже сделали плиту.





На этом этапе мы первый раз усомнились в математических способностях строителей. У них не хватило бетона, его заливали в два этапа и разными составами. Первый был классным на цвет, почти не трескался, второй же весь покрылся трещинами, был какого-то серо-желтого цвета. Мы жутко гневались. Но все строители, в том числе никак не связанные с нашими, говорили, то мы паникеры, это все молочко, и прочие дела. Все соглашались в одном — наши строители решили не накрывать его пленкой, и вот это было их ошибкой.

В итоге трещины сверху заполнили «специальным составом». Как позже выяснилось, это был нивелир.

Кровля треугольника

Фундамент простоял почти месяц, что, в общем-то, неплохо, а потом за пару недель дом собрался под крышу.





Наша любовь — это кровля. На этапе, когда мы думали, что дом развалится от некачественной работы строителей, смотрели на кровлю и радовались: она нереально красивая и не выглядит тяжелой.

Я уже писала, что мы любим синий цвет, очень хотелось и с кровлей тоже уйти в синие оттенки. Но с этим как-то сложно и на каком-то этапе я почти согласилась на зеленый бобровый хвост, но внутренний маркетолог приказал искать максимально дешево.





В смете строителей стояла гибкая черепица 5,65 доллара за «квадрат» и ковер за доллар за «квадрат». Для меня по-прежнему загадка что это за ковер, но дело былое. Красная. Коричневая. Болотная. Три этих слова звучали как приговор, я брыкалась как могла.

В какой-то момент увидели коллекцию «Ледник» от Технониколь, и сердце растаяло. Но я решила, что 8 долларов — это дорого. Поэтому я села, составила список компаний, где была такая черепица, получилась таблица на 27 подрядчиков. Из них были исключены те, что не делают доставку. Затем стала пересылать сметы всем компаниям, сбивая цену. Это прием из маркетинга — если надо что-то дешевле, просто скажи, что кто-то дает цену ниже. На этот раз скидывала сметы — кровельщики на слово не верят.





Барабанная дробь: черепица «Ледник» у меня за 6 долларов «квадрат»!

Из косяков:

— заблаговременно не сделали отверстия для трубы под газ.

— заблаговременно сделали дырку для вентиляции, но от туда потекла мастика, теперь выглядит это как мои слезы по идеальной стройке.

Фасад

Мы совсем не думали, какой будет фасад, а сразу знали. Во-первых, только не сайдинг, только дерево. Во-вторых, синий цвет. В-третьих — желательно выделить фактуру дерева.

Из-за строителей, которые не умеют считать угол, площадь фасада у нас увеличилась. Казалось бы, три градуса, а в высоту — это метр. Нам еще строители говорили, что мы должны быть благодарны, ведь это увеличение площади. Эээ… ваш поезд слишком быстро едет, я не понимаю что вы несете! Видимо, они имели в виду, что сумма за фасад не увеличится кратно строительному кретинизму.





Сначала продумывали фасад из лиственницы, брашированный планкен. С покраской он нам выходил 14 долларов за «квадрат». Но денег почти не осталось, решили рассмотреть обрезную доску. Прибыли на лесопилку, а там брашированная лиственница. Сердце застучало, но потом я подумала: у тебя вообще-то синяя краска плотная, ты что, серьезно?

В общем, отошли мы от уголка с лиственницей, погрустили немного и взяли фальшбрус из сосны аж второй категории.





Способа укладки было два, мы выбрали первый, елочкой — так экономичнее и стыков не видно, это круто. Не круто то, что мастера, которые делали фасад — пропали. Просто делали-делали и свалили. Просто, без предупреждения. Просто «мы будем через три дня». Что? Работа? Сроки? Не, не слышали. Как будто они у нас за сгущенку работают.





На 65 «квадратов» фасада хватило 2,9 литров грунта и 9 литров краски (на два слоя). «Текурилла» наносится прекрасно, выглядит идеально. Красила сама. Мы в восторге.





Сейчас у нас собрана коробка, стоят окна, сделана кровля, залит пол, сделана собственноручно лестница и начинается внутренняя отделка.

«Это ваш первый дом, так всегда»

Я не видела часть лета, не помню осень. Зато мы построили дом! Счастье, радость, мечты. Или что?

Первый раз, я помню, руки тряслись от злости — фундамент потрескался. Потом, помню, угол неверный, конструкция нарушена, ожидался «колхоз» с основной конструкцией.

Потом внутренние стены — они сделаны криво. Вселенская грусть и неудобство в отделке.





Потом фанера. Я мечтала об идеального цвета фанере. Красиво, как на картинках. Нет, так тоже не бывает.

Потом плитка. Вся разная. Если ровная по краям — разная по цвету, остальная — трапеция с разными углами. Все швы разные. Цвет затирки — непонятный. Столько денег и только грусть.

Кухни «Мария». Дно, тлен, треш. Мы ждали ее с июля. И в итоге — нам не довезли половину в октябре. Ну, подождете, ничего страшного. Ну как так?

Теперь все говорят — «это ваш первый дом, так всегда». У нас — да. А у строителей-то это был не первый дом.