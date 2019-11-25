ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Когда молодежь узнает наш возраст, удивляется». Семья учит белорусов дайвингу и возит на Мальдивы

26.11.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Андрей и Вера Грядуновы сами не верят в свой возраст — им двоим 60 уже исполнилось. Но это не мешает паре быть на плаву и держаться за руки, погружаясь на морскую глубину где-нибудь на Мальдивах. GO.TUT.BY узнал, как семья дайверов устраивает водное сафари и почему они не хотят уехать из Беларуси на солнечный берег теплого острова.


Люди мира, которые поселились в Минске

Веру и Андрея свела вода: они познакомились, тренируясь на берегу озера во время сборов команды по подводному ориентированию.

Вера — уроженка Гомеля, со школы выступала на соревнованиях в ластах с трубочкой. Андрей себя называет человеком мира: родился в Венгрии, жил с родителями в Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане. С детства занимался подводным ориентированием. Судьба забросила в группу советских войск в Германии, он выступал за сборную Беларуси.


Их титулы и заслуги можно перечислять долго. Вера этого слегка стесняется, а вот Андрей — победитель Кубка мира по подводному ориентированию (это плавание в открытых водоемах с компасом и выполнение упражнений на скорость и точность) — с удовольствием оглашает Верин послужной список: она установила несколько рекордов мира по подводному плаванию, была призером чемпионата Европы, стала чемпионкой мира и двукратным победителем Кубка мира по подводному ориентированию.

Пара сошлась в статусе военных спортсменов, и это знакомство помогло им создать не только семью, но и крепкий спортивный союз — Андрей стал для нее тренером и инженером.

— Подводный спорт очень техничный. Я своими руками делал для Веры моноласту, 30 лет назад все было слегка «самопальным». Немцы пытались производить снаряжение, но под каждого спортсмена нужно было наладить ласты, баллон, наклон ручек и много чего еще.


Через месяц семье Грядуновых исполнится 36 лет. Вместе они жили в Германии, потом еще 20 лет в Латвии. В какой-то момент в Риге военным спортсменам с пометкой «негр.» — негражданин — жить стало сложно. Поэтому семья в 2005 году переехала в Беларусь. Насколько — не загадывают.

— Минск — второй город по времени нашей оседлости, — смеется Андрей. — Я до этого в Беларуси не жил и, когда приехал, заметил, что люди зажатые, они не видели европейской жизни. Но с годами стало больше улыбающихся и меньше тех, кто, опустив глаза, смотрит в землю. Думаю потому, что люди стали больше ездить и смотреть мир.

«На Мальдивах забыл, что под водой надо дышать»

Пара Грядуновых путешествия сделала частью своей работы. В Минске они открыли свой дайвинг-клуб «Океан» и организовывают туры с погружениями по всему миру. Они были почти на всех континентах, со своими студентами выезжали в Египет, на Мальдивы, Филиппины, в европейские страны. В следующем году запланировали дайв-тур в Мексику.


Больше 20 лет назад «Океан» зародился еще в Риге: тогда семья стала работать с детьми, учить их обычному и подводному плаванию, вывозить вместе с семьями в Крым.

— Детям вода идет на пользу: на море все их зимние «залежи» в носу очищаются. Очень помогают занятия тем, кто борется со сколиозом, астмой.

Сейчас Вера и Андрей обучают и взрослых, и детей — они профессиональные инструкторы по дайвингу. Проводят групповые и индивидуальные занятия в комплексе БГУФКа — здесь есть возможность погружаться до 6 метров. Но все же дайвинг в открытом море — совсем другие эмоции. Да и другая глубина: любительские погружения возможны до 40 метров. Андрей бывал в воде и глубже, когда проводил поисковые работы в составе спасательного отряда МЧС. Но самое завораживающее, что он видел, было во время водного сафари.

— Меня впечатлили гигантские морские скаты, которые проплывали надо мной на Мальдивах. Я смотрел, смотрел и вдруг почувствовал, что мне становится плохо. Ощущение, что теряю сознание — такого за 40 лет никогда не было! Потом понял: от такого зрелища я перестал дышать.

Вера под водой всегда наблюдает другую жизнь. Это и китовые акулы, и «заигрывающие» осьминоги: «У них тоже просыпается интерес, им хочется на тебя посмотреть, иногда пощупать».


— Не было желания остаться на Мальдивах?

— Мальдивы — череда небольших островов, каждый за сутки можно несколько раз обойти. Поплескался, погрузился, а дальше что? — рассуждает Вера. — Может, молодым это интересно, а нам хочется и снега, и леса.

«Тем, кто плавает, не нужен антицеллюлитный массаж»

Семья плавает в бассейне практически каждый день. Перерывы делают только тогда, когда есть погружения со студентами, — после сил остается немного. Чтобы плавание не уходило из жизни, Андрей и Вера стали выступать с «ветеранами» в катетории «мастерс».

— Быть на соревнованиях лучше, чем лежать на диване, — говорит Вера. — Вода поддерживает тело в тонусе, помогает держать форму. Моя невестка говорит: «Надо антицеллюлитный массаж». Что-что? Я таких слов не знаю, плавание, а особенно в ластах, отлично подтягивает мышцы. А еще после занятий в бассейне уходит лень и клеится любая работа по дому — и уборка, и готовка.


И это тот вид физической нагрузки, где нет возрастных ограничений, уверена пара. Подходит и при высоком давлении, и при проблемах с суставами или позвоночником. На соревнованиях в Беларуси Вере выступать достаточно просто — женщин в группе не так много.

— Женщины с возрастом становятся более домашними. Я спрашиваю у ровесниц: «Чего не плывешь?». Они говорят, что это же надо тренироваться, побеждать. Но зачем рвать? В нашем возрасте надо плавать просто в удовольствие, а то рванешь — и сердце выскочило. Один участник соревнований мне как-то сказал: самое главное в соревнованиях ветеранов — это банкет и общение на нем.

Но все же у пары есть и амбиции: например, они решили не просто плавать, а участвовать в марафонских заплывах. Уже преодолевали дистанции 3 километра в Словении и Венгрии.


97 прыжков с парашютом и 11 марафонов

Два балкона и несколько шкафов в минской квартире Грядуновых отданы под снаряжение: велосипеды, лыжи, экипировка для хоккея, все необходимое для дайвинга. Все в нескольких комплектах. Ведь практически всеми видами спорта пара занимается сообща, покоряя не только водную стихию.

И все же различия во вкусах найти можно. Андрей, например, пробежал 11 марафонов, а Вера к бегу равнодушна: если муж на пробежке — она сопровождает его на велосипеде. А еще она ради него прыгнула с парашютом.

— Андрей попросил подарить ему на день рождения прыжок, — смеется Вера.

— Так у нас в Латвии появилась традиция выходного дня — мы прыгали с парашютом, — добавляет Андрей. — Вера выполнила 97 прыжков, а я — 268.


В последние годы у Андрея возникла еще одна страсть — яхтинг. Мужчина организовывает водные путешествия, и для Веры на палубе тоже всегда есть место. Женщина сама себя называет профессиональной «откреньщицей».

— Чем ровнее яхта идет, тем выше ее скорость. А под большим ветром она наклоняется, — поясняет Андрей. — Для откренивания люди перемещаются на наветренный борт.

На диване и без дела эту пару редко застанешь: у них то дайвинг, то лыжи, то велосипеды — уже распланирован следующий год. Но хоть активности в семье более чем достаточно, Грядуновы не забывают каждое утро о зарядке. А еще стараются ложиться до 22.00 и не наедаться на ночь.


— Все остальное дает вода и активный образ жизни. Иногда в поездках умиляемся, когда видим, как вдвоем погружаются бабушка и дедушка.

— Но вы ведь тоже бабушка с дедушкой?

— Да, у нас есть внук. Иногда вот так назовешь бабушками и дедушками практически своих сверстников, а потом хочется себя поправить. Нас заряжают активные люди, с которыми мы проводим много времени. В основном на занятия приходит молодежь 25−30 лет. Когда они узнают, сколько нам лет, часто удивляются, какая большая разница в нашем стиле жизни — и их родителей. Но мы сами себя бабушкой и дедушкой по годам не считаем, мы зависли в каком-то другом возрасте.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайте на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей и Вера Грядуновы сами не верят в свой возраст - им двоим уже за 60, но это не мешает заниматься дайвингом, яхтингом и возить белорусов в водные сафари на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске состоялось торжественное открытие 1-ой очереди завода по производству нитрата калия.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика