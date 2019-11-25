«Когда молодежь узнает наш возраст, удивляется». Семья учит белорусов дайвингу и возит на Мальдивы

Источник материала: Tut.by

Андрей и Вера Грядуновы сами не верят в свой возраст — им двоим 60 уже исполнилось. Но это не мешает паре быть на плаву и держаться за руки, погружаясь на морскую глубину где-нибудь на Мальдивах. GO.TUT.BY узнал, как семья дайверов устраивает водное сафари и почему они не хотят уехать из Беларуси на солнечный берег теплого острова.





Люди мира, которые поселились в Минске

Веру и Андрея свела вода: они познакомились, тренируясь на берегу озера во время сборов команды по подводному ориентированию.

Вера — уроженка Гомеля, со школы выступала на соревнованиях в ластах с трубочкой. Андрей себя называет человеком мира: родился в Венгрии, жил с родителями в Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане. С детства занимался подводным ориентированием. Судьба забросила в группу советских войск в Германии, он выступал за сборную Беларуси.





Их титулы и заслуги можно перечислять долго. Вера этого слегка стесняется, а вот Андрей — победитель Кубка мира по подводному ориентированию (это плавание в открытых водоемах с компасом и выполнение упражнений на скорость и точность) — с удовольствием оглашает Верин послужной список: она установила несколько рекордов мира по подводному плаванию, была призером чемпионата Европы, стала чемпионкой мира и двукратным победителем Кубка мира по подводному ориентированию.

Пара сошлась в статусе военных спортсменов, и это знакомство помогло им создать не только семью, но и крепкий спортивный союз — Андрей стал для нее тренером и инженером.

— Подводный спорт очень техничный. Я своими руками делал для Веры моноласту, 30 лет назад все было слегка «самопальным». Немцы пытались производить снаряжение, но под каждого спортсмена нужно было наладить ласты, баллон, наклон ручек и много чего еще.





Через месяц семье Грядуновых исполнится 36 лет. Вместе они жили в Германии, потом еще 20 лет в Латвии. В какой-то момент в Риге военным спортсменам с пометкой «негр.» — негражданин — жить стало сложно. Поэтому семья в 2005 году переехала в Беларусь. Насколько — не загадывают.

— Минск — второй город по времени нашей оседлости, — смеется Андрей. — Я до этого в Беларуси не жил и, когда приехал, заметил, что люди зажатые, они не видели европейской жизни. Но с годами стало больше улыбающихся и меньше тех, кто, опустив глаза, смотрит в землю. Думаю потому, что люди стали больше ездить и смотреть мир.

«На Мальдивах забыл, что под водой надо дышать»

Пара Грядуновых путешествия сделала частью своей работы. В Минске они открыли свой дайвинг-клуб «Океан» и организовывают туры с погружениями по всему миру. Они были почти на всех континентах, со своими студентами выезжали в Египет, на Мальдивы, Филиппины, в европейские страны. В следующем году запланировали дайв-тур в Мексику.





Больше 20 лет назад «Океан» зародился еще в Риге: тогда семья стала работать с детьми, учить их обычному и подводному плаванию, вывозить вместе с семьями в Крым.

— Детям вода идет на пользу: на море все их зимние «залежи» в носу очищаются. Очень помогают занятия тем, кто борется со сколиозом, астмой.

Сейчас Вера и Андрей обучают и взрослых, и детей — они профессиональные инструкторы по дайвингу. Проводят групповые и индивидуальные занятия в комплексе БГУФКа — здесь есть возможность погружаться до 6 метров. Но все же дайвинг в открытом море — совсем другие эмоции. Да и другая глубина: любительские погружения возможны до 40 метров. Андрей бывал в воде и глубже, когда проводил поисковые работы в составе спасательного отряда МЧС. Но самое завораживающее, что он видел, было во время водного сафари.

— Меня впечатлили гигантские морские скаты, которые проплывали надо мной на Мальдивах. Я смотрел, смотрел и вдруг почувствовал, что мне становится плохо. Ощущение, что теряю сознание — такого за 40 лет никогда не было! Потом понял: от такого зрелища я перестал дышать.

Вера под водой всегда наблюдает другую жизнь. Это и китовые акулы, и «заигрывающие» осьминоги: «У них тоже просыпается интерес, им хочется на тебя посмотреть, иногда пощупать».





— Не было желания остаться на Мальдивах?

— Мальдивы — череда небольших островов, каждый за сутки можно несколько раз обойти. Поплескался, погрузился, а дальше что? — рассуждает Вера. — Может, молодым это интересно, а нам хочется и снега, и леса.

«Тем, кто плавает, не нужен антицеллюлитный массаж»

Семья плавает в бассейне практически каждый день. Перерывы делают только тогда, когда есть погружения со студентами, — после сил остается немного. Чтобы плавание не уходило из жизни, Андрей и Вера стали выступать с «ветеранами» в катетории «мастерс».

— Быть на соревнованиях лучше, чем лежать на диване, — говорит Вера. — Вода поддерживает тело в тонусе, помогает держать форму. Моя невестка говорит: «Надо антицеллюлитный массаж». Что-что? Я таких слов не знаю, плавание, а особенно в ластах, отлично подтягивает мышцы. А еще после занятий в бассейне уходит лень и клеится любая работа по дому — и уборка, и готовка.





И это тот вид физической нагрузки, где нет возрастных ограничений, уверена пара. Подходит и при высоком давлении, и при проблемах с суставами или позвоночником. На соревнованиях в Беларуси Вере выступать достаточно просто — женщин в группе не так много.

— Женщины с возрастом становятся более домашними. Я спрашиваю у ровесниц: «Чего не плывешь?». Они говорят, что это же надо тренироваться, побеждать. Но зачем рвать? В нашем возрасте надо плавать просто в удовольствие, а то рванешь — и сердце выскочило. Один участник соревнований мне как-то сказал: самое главное в соревнованиях ветеранов — это банкет и общение на нем.

Но все же у пары есть и амбиции: например, они решили не просто плавать, а участвовать в марафонских заплывах. Уже преодолевали дистанции 3 километра в Словении и Венгрии.





97 прыжков с парашютом и 11 марафонов

Два балкона и несколько шкафов в минской квартире Грядуновых отданы под снаряжение: велосипеды, лыжи, экипировка для хоккея, все необходимое для дайвинга. Все в нескольких комплектах. Ведь практически всеми видами спорта пара занимается сообща, покоряя не только водную стихию.

И все же различия во вкусах найти можно. Андрей, например, пробежал 11 марафонов, а Вера к бегу равнодушна: если муж на пробежке — она сопровождает его на велосипеде. А еще она ради него прыгнула с парашютом.

— Андрей попросил подарить ему на день рождения прыжок, — смеется Вера.

— Так у нас в Латвии появилась традиция выходного дня — мы прыгали с парашютом, — добавляет Андрей. — Вера выполнила 97 прыжков, а я — 268.





В последние годы у Андрея возникла еще одна страсть — яхтинг. Мужчина организовывает водные путешествия, и для Веры на палубе тоже всегда есть место. Женщина сама себя называет профессиональной «откреньщицей».

— Чем ровнее яхта идет, тем выше ее скорость. А под большим ветром она наклоняется, — поясняет Андрей. — Для откренивания люди перемещаются на наветренный борт.

На диване и без дела эту пару редко застанешь: у них то дайвинг, то лыжи, то велосипеды — уже распланирован следующий год. Но хоть активности в семье более чем достаточно, Грядуновы не забывают каждое утро о зарядке. А еще стараются ложиться до 22.00 и не наедаться на ночь.





— Все остальное дает вода и активный образ жизни. Иногда в поездках умиляемся, когда видим, как вдвоем погружаются бабушка и дедушка.

— Но вы ведь тоже бабушка с дедушкой?

— Да, у нас есть внук. Иногда вот так назовешь бабушками и дедушками практически своих сверстников, а потом хочется себя поправить. Нас заряжают активные люди, с которыми мы проводим много времени. В основном на занятия приходит молодежь 25−30 лет. Когда они узнают, сколько нам лет, часто удивляются, какая большая разница в нашем стиле жизни — и их родителей. Но мы сами себя бабушкой и дедушкой по годам не считаем, мы зависли в каком-то другом возрасте.

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