Президентский стипендиат из Горецкого района рассказал, как служил в армии

Источник материала: Горецкий вестник

Этой зимой начнет привыкать к жизни на гражданке ефрейтор Кирилл Соболь — магистр экономических наук и президентский стипендиат из деревни Песочня Горецкого района.







Кирилл с отличием закончил Белорусский государственный экономический университет по специальности экономика и управление на предприятии. Поступил в магистратуру и стал магистром экономических наук, после окончил еще и аспирантуру. За время учебы Кирилл дважды становился лауреатом специального фонда президента, получил диплом исследователя.

После «учебки» Кирилл Соболь был направлен для прохождения службы во 2-ю инженерную бригаду. Служил в инженерном батальоне разграждения. Самым запоминающимся за год службы событием для нашего земляка стало совместное оперативное учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Щит Союза – 2019».

– Прибыв на полигон в Нижегородской области, мы приступили к обустройству лагеря. Ставили палатки, занимались маскировкой и обустройством пунктов управления, – рассказывает ефрейтор Соболь.

«Когда работу закончили, местность было не узнать. Еще недавно на этом месте был просто лес, а теперь – уютно обустроенный лагерь. Приятно, когда видишь результат своей работы и доволен им»

Рассказывая о срочной военной службе, о путепрокладчике БАТ-2, Кирилл с улыбкой отмечает, что лет 10 назад в этой же воинской части срочную военную службу проходил и его брат Сергей.

– Только он был механиком-водителем БАТ-М, а я уже управляю модернизированным путепрокладчиком. Младший мой брат студент, в свое время и он пройдет этот жизненный этап, – говорит Кирилл. – В воинской части хороший коллектив. Думаю, и после службы будем поддерживать отношения.







Рассказывая о своих товарищах, Кирилл отмечает, что многие подумывают о продолжении службы по контракту. Особенно это привлекает тех, кто трудится на ниве сельского хозяйства. Ведь здесь и стабильность, и карьерный рост, и соцпакет.

По словам ефрейтора Соболя, за время прохождения срочной военной службы он не был отрезан от внешнего мира, а внимательно следил за событиями в стране.

– Меня лично это, конечно, уже не касается, но факт предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз считаю отчасти справедливым, – высказывает свою точку зрения недавний аспирант Кирилл Соболь. – Раньше бывали случаи, что в магистратуру, аспирантуру парни шли, чтобы таким образом уклониться от армии. Потом заводили семью – и вот ты уже достиг 27 лет. В итоге подготовка высших специалистов хромала. Так что это изменение плюс с точки зрения повышения престижа аспирантуры и уровня преподавания в вузах.

Елена Метельская, фото автора