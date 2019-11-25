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Белстат: в Беларуси выросла средняя зарплата

26.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Средняя зарплата в Беларуси в октябре выросла до 1123,4 рубля, сообщает Белстат. Это на 14,9 рубля больше, чем в сентябре. Средние заработки в прошлом месяце выросли во всех регионах.

 

Белстат: в Беларуси выросла средняя зарплата
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY 

 

В октябре средняя зарплата превысила «заветную» 1000 рублей не только в Минске (1 542 рубля) и Минской области (1125 рублей), но в и Гомельской (1015 рублей). Самые низкие средние зарплаты по-прежнему в Могилевской области — 937 рублей. В Гродненской — 981 рубль, в Витебской — 954 рубля, в Брестской — 980 рублей.

Суммы в тексте указаны до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата белорусов в октябре после уплаты налогов составила около 966 рублей.

Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам чиновников, должна составить 1025 рублей (сумма до уплаты налогов).

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

tut.by


 
Теги: Минск
 
 
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  Средняя зарплата в Беларуси в октябре выросла до 1123,4 рубля, сообщает Белстат. Это на 14,9 рубля больше, чем в сентябре. Средние заработки в прошлом месяце выросли во...
 
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