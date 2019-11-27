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Белорусский рубль продолжил падение

26.11.2019 15:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский рубль продолжил падение

Белорусский рубль на торгах 26 ноября снова ослаб к трем основным валютам.

По результатам торгов, доллар стал дороже на 0,0137 руб. и стоит 2,074 руб.за 1 доллар.

Евро подорожал на 0,0144 руб. до 2,2835 руб. за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на 0,0072 и составляет 3,2386 руб. за 100 российских рублей.

 
 
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Белорусский рубль на торгах 26 ноября снова ослаб к трем основным валютам.
 
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