Белорусский рубль продолжил падение

Источник материала: Ежедневник





Белорусский рубль на торгах 26 ноября снова ослаб к трем основным валютам.

По результатам торгов, доллар стал дороже на 0,0137 руб. и стоит 2,074 руб.за 1 доллар.

Евро подорожал на 0,0144 руб. до 2,2835 руб. за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на 0,0072 и составляет 3,2386 руб. за 100 российских рублей.