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Белорусский рубль продолжил падение
26.11.2019 15:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусский рубль на торгах 26 ноября снова ослаб к трем основным валютам.
По результатам торгов, доллар стал дороже на 0,0137 руб. и стоит 2,074 руб.за 1 доллар.
Евро подорожал на 0,0144 руб. до 2,2835 руб. за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на 0,0072 и составляет 3,2386 руб. за 100 российских рублей.
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Белорусский рубль на торгах 26 ноября снова ослаб к трем основным валютам.
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