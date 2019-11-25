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Семинар для предпринимателей проведут в райисполкоме
26.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
5 декабря в райисполкоме состоится семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Начало в 14:30, первый этаж, большой зал заседаний.
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5 декабря в райисполкоме состоится семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства. Начало в 14:30, первый этаж, большой зал заседаний.
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