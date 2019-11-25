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11-классница из Горок стала самой финансово грамотной школьницей области

26.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Один­надцатиклассница средней школы №2  Мария Жаворонкова признана самой финансово грамотной школьницей Могилевской области. Сейчас она готовится к республиканскому туру олимпиады, который пройдет в Национальном банке Республики Беларусь.

 

11-классница из Горок стала самой финансово грамотной школьницей области
«В этой олимпиаде я участвовала второй раз подряд, — рассказывает Мария Жаворонкова. — В прошлом году также была первой в районе, а в области — третьей, ездила на респуб­ликанский тур, но не вошла в тройку победителей». Фото Михаила Левцова

 

— Почему решила участвовать? У нас в семье все дружат с математикой. Мама сейчас получает заочно высшее образование по специальности финансы и кредит. И она меня поддержала в моем решении участвовать в такой олимпиаде. Непосредственную подготовку вела мой педагог по обществоведению, учитель-методист Татьяна Николаевна Безносова. Мы с ней прорабатывали задания, посещали банки, страховую компанию, — рассказала Мария.

 

11-классница из Горок стала самой финансово грамотной школьницей области
Мария и ее педагог Татьяна Безносова. Фото Михаила Левцова

 

Мария уверена, что финансовыми знаниями должен обладать каждый современный человек. Как пользоваться пластиковой карточкой, как проводить банковские операции. Быть в курсе налогового законодательства, знать, как начисляется подоходный и другие виды налогов.

Задания были, на первый взгляд, сложные, но когда продумываешь ответы, то все это мне уже знакомо, — говорит Мария. — Было 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов на каждый, и еще один вопрос-рассуждение. Время на ответы — один час.

 

11-классница из Горок стала самой финансово грамотной школьницей области
Маша призналась, что не рассчитывала на победу. Подведение итогов было очень волнительным и эмоциональным. Фото Михаила Левцова

 

Как говорит Татьяна Безносова, Мария результативно участвует в олимпиадах по математике, немецкому языку и обществоведению (в прошлом году была вторая в области).

Участие в олимпиаде по финансовой грамотности помогло Маше не только овладеть необходимыми в жизни знаниями, но и определиться с будущей профессией. Теперь девушка точно знает, что хочет связать свою жизнь с банковским делом.

 

Галина Кожевникова


 
 
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  Один­надцатиклассница средней школы №2  Мария Жаворонкова признана самой финансово грамотной школьницей Могилевской области. Сейчас она готовится к...
 
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