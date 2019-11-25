11-классница из Горок стала самой финансово грамотной школьницей области

Источник материала: Горецкий вестник

Один­надцатиклассница средней школы №2 Мария Жаворонкова признана самой финансово грамотной школьницей Могилевской области. Сейчас она готовится к республиканскому туру олимпиады, который пройдет в Национальном банке Республики Беларусь.







— Почему решила участвовать? У нас в семье все дружат с математикой. Мама сейчас получает заочно высшее образование по специальности финансы и кредит. И она меня поддержала в моем решении участвовать в такой олимпиаде. Непосредственную подготовку вела мой педагог по обществоведению, учитель-методист Татьяна Николаевна Безносова. Мы с ней прорабатывали задания, посещали банки, страховую компанию, — рассказала Мария.







Мария уверена, что финансовыми знаниями должен обладать каждый современный человек. Как пользоваться пластиковой карточкой, как проводить банковские операции. Быть в курсе налогового законодательства, знать, как начисляется подоходный и другие виды налогов.

— Задания были, на первый взгляд, сложные, но когда продумываешь ответы, то все это мне уже знакомо, — говорит Мария. — Было 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов на каждый, и еще один вопрос-рассуждение. Время на ответы — один час.







Как говорит Татьяна Безносова, Мария результативно участвует в олимпиадах по математике, немецкому языку и обществоведению (в прошлом году была вторая в области).

Участие в олимпиаде по финансовой грамотности помогло Маше не только овладеть необходимыми в жизни знаниями, но и определиться с будущей профессией. Теперь девушка точно знает, что хочет связать свою жизнь с банковским делом.

Галина Кожевникова