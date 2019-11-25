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В Беларуси подорожало автомобильное топливо

26.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С 24 ноября розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

 

 
В Беларуси подорожало автомобильное топливо
Фото: «Белнефтехим»

 

С учетом роста на 10 процентов цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на 1 копейку, — сообщили в «Белнефтехиме».

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 59 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 91 копейку, ДТ — 1 рубль 69 копеек.


 
 
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  С 24 ноября розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Это двадцать третье...
 
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