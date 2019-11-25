В Беларуси подорожало автомобильное топливо

Источник материала: Горецкий вестник

С 24 ноября розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году.







— С учетом роста на 10 процентов цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на 1 копейку, — сообщили в «Белнефтехиме».

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 59 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 91 копейку, ДТ — 1 рубль 69 копеек.