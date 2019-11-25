ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Так где же хлебные новинки?

26.11.2019 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

«На выставке-дегустации изделий нашего хлебозавода пробовала новинки продукции — «Мужской» и «Женский» хлеб. Понравились, хотела купить домой, но, к сожалению, в магазине  такого хлеба ни разу не видела — в лучшем случае только ценник оставался. То ли его к вечеру разбирают (я захожу в магазин после работы), то ли пекут мало?» —  с таким вопросом в редакцию по телефону обратилась наша читательница, которая представилась Ириной.  А мы, в свою очередь, обратились к начальнику лаборатории Глусского райпо Инессе Зубкевич и попросили ее прояснить ситуацию с хлебными новинками. По словам специалиста, хлебцы «Мужской новый» и «Женский новый» выпекаются по понедельникам, средам и пятницам, примерно по 50 штук каждого из этих наименований. В магазины Глуска они поступают примерно после 14 часов, количество зависит от поданных заявок. Больше всего таких хлебцов заказывает «Родны кут» № 1 («Глусчанка») и магазины райпо в Осиповичском районе. Это действительно вкусные и полезные изделия, отмечает начальник лаборатории, в хлебцах «Женских» — в качестве добавок используются ядро подсолнечника, семена льна, кунжута, овсяные хлопья, сушеная морковь, а хлебцам «Мужским» своеобразный вкус и аромат придает жареный репчатый лук. Если заявок будет больше, то и выпекать хлебцов станут больше. А раз так, то посоветуем покупателям не просто искать этот товар на хлебных полках, а спрашивать его у продавцов, те, видя покупательский интерес, будут делать большие заказы. Словом, связь между спросом и предложением по-прежнему действует.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На выставке-дегустации изделий нашего хлебозавода пробовала новинки продукции — «Мужской» и «Женский» хлеб. Понравились, хотела купить домой, но, к сожалению, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минивэн Renault Espace обновился и получил улучшенное оснащение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика