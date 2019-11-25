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В Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками
Источник материала: Tut.by
В Индии 21-летняя девушка родила ребенка с двумя головами и тремя руками. Подробнее о необычном медицинском случае
Девушку зовут Бабита Ахирвар (Babita Ahirwar), 18 месяцев назад она вышла замуж. Пара решила завести ребенка — вскоре Бабита забеременела.
После проведения УЗИ медики заявили: молодоженам стоит ожидать двойню. Но во время родов на свет появился только один ребенок. У младенца одно сердце, и при этом две головы и три руки. В медицине такое срастание называют tribrachius parapagus.
По словам специалистов, «эта чрезвычайно необычная аномалия затрагивает одного новорожденного на миллион». Шансов выжить у таких детей крайне мало — сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии. Врачи рассматривают разные варианты хирургического вмешательства.
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В медицине такое срастание называют tribrachius parapagus.
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