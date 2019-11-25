Из-за ремонта 28 ноября перекроют два железнодорожных переезда

Источник материала: Слуцк Город





Фото носит иллюстративный характер

28 ноября движение автотранспорта будет закрыто в связи с ремонтными работами на двух железнодорожных переездах: на улице Солигорской в Слуцке и на втором километре автодороги Клепчаны – Б. Журово. Об этом сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на Осиповичскую дистанцию пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».

С 4:00 до 11:00 движение будет остановлено на железнодорожном переезде по улице Солигорская.

С 6:00 до 15:00 – на железнодорожном переезде 4 км направления Слуцк – Солигорск (2 км автодороги Клепчаны – Б. Журово).

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