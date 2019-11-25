|
Из-за ремонта 28 ноября перекроют два железнодорожных переезда
26.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото носит иллюстративный характер
28 ноября движение автотранспорта будет закрыто в связи с ремонтными работами на двух железнодорожных переездах: на улице Солигорской в Слуцке и на втором километре автодороги Клепчаны – Б. Журово. Об этом сообщает
С 4:00 до 11:00 движение будет остановлено на железнодорожном переезде по улице Солигорская.
С 6:00 до 15:00 – на железнодорожном переезде 4 км направления Слуцк – Солигорск (2 км автодороги Клепчаны – Б. Журово).
Slutsk-Gorod.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 ноября движение автотранспорта будет закрыто в связи с ремонтными работами на двух железнодорожных переездах: на улице Солигорской в Слуцке и на втором...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)