ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Тройчанской водитель Рено сбил студентку медколледжа

26.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

На Тройчанской водитель Рено сбил студентку медколледжа

     Фото иллюстративное. Наезд на пешехода 06.01.2018 на этом пешеходном переходе

Наезд на студентку медицинского колледжа произошёл сегодня утром. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу за мостом со стороны медучилища на сторону ул. Строителей. В момент перехода на неё совершил наезд водитель такси за рулём автомобиля Renault Megane Scenic.

Как пояснил и.о. начальника ОГАИ Слуцкого РОВД  Александр Шавалеев, водителем оказался случчанин 1972 г.р. Он ехал со стороны улицы Виленская в сторону М. Богдановича по второй полосе. Заметив девушку, стал тормозить, но не учёл состояние дорожного покрытия. По предварительной информации, в момент ДТП водитель скоростной режим не нарушал. На его автомобиле были установлены зимние шины, а пострадавшая была обозначена световозвращающим элементом.

В результате пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Слуцкой ЦРБ.

В ГАИ напомнили, что с 1 декабря до конца февраля водители обязаны ездить на зимних шинах.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд на студентку медучилища произошёл сегодня утром. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу за мостом со стороны медучилища на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал спорт войной без правил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика