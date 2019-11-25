На Тройчанской водитель Рено сбил студентку медколледжа

Источник материала: Слуцк Город





06.01.2018 на этом пешеходном переходе

Наезд на студентку медицинского колледжа произошёл сегодня утром. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу за мостом со стороны медучилища на сторону ул. Строителей. В момент перехода на неё совершил наезд водитель такси за рулём автомобиля Renault Megane Scenic.

Как пояснил и.о. начальника ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Шавалеев, водителем оказался случчанин 1972 г.р. Он ехал со стороны улицы Виленская в сторону М. Богдановича по второй полосе. Заметив девушку, стал тормозить, но не учёл состояние дорожного покрытия. По предварительной информации, в момент ДТП водитель скоростной режим не нарушал. На его автомобиле были установлены зимние шины, а пострадавшая была обозначена световозвращающим элементом.

В результате пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Слуцкой ЦРБ.

В ГАИ напомнили, что с 1 декабря до конца февраля водители обязаны ездить на зимних шинах.



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