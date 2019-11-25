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В Слуцке пожилые мужчина и женщина угорели в бане
26.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
24 ноября в бане на улице Вечеркевича в Слуцке угорели пенсионеры, муж с женой. Пострадавшие были доставлены в больницу с отравлением угарным газом,
По информации пресс-службы МЧС, сообщение о госпитализации поступило спасателям в 17:57. Пенсионеры угорели из-за того, что преждевременно закрыли задвижку дымохода печи.
С началом отопительного сезона на территории Минской области уже были зарегистрированы случаи отравления угарным газом в сентябре, октябре и ноябре - в Солигорском, Слуцком и Молодечненском районах.
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24 ноября в бане на улице Вечеркевича в Слуцке угорели пенсионеры, муж с женой. Пострадавшие были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщает МЛЫН.BY.
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