В Слуцке пожилые мужчина и женщина угорели в бане

Источник материала: Слуцк Город





24 ноября в бане на улице Вечеркевича в Слуцке угорели пенсионеры, муж с женой. Пострадавшие были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщает МЛЫН.BY.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о госпитализации поступило спасателям в 17:57. Пенсионеры угорели из-за того, что преждевременно закрыли задвижку дымохода печи.

С началом отопительного сезона на территории Минской области уже были зарегистрированы случаи отравления угарным газом в сентябре, октябре и ноябре - в Солигорском, Слуцком и Молодечненском районах.