Делегация из Таджикистана посетила сегодня Слуцкий мясокомбинат

Источник материала: Слуцк Город





Делегация из Таджикистана посетила Слуцк 25 ноября в рамках визита в Минскую область. Встречал гостей председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, сообщает «Слуцкий край».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь, председатель исполнительного органа государственной власти Согдийской области Таджикистана, руководители некоторых районов Согдийской области, руководители предприятий и бизнесмены побывали на Слуцком мясокомбинате.









Уточняется, что подробности о визите будут опубликованы позже.