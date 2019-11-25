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Делегация из Таджикистана посетила сегодня Слуцкий мясокомбинат
26.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Делегация из Таджикистана посетила Слуцк 25 ноября в рамках визита в Минскую область. Встречал гостей председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь, председатель исполнительного органа государственной власти Согдийской области Таджикистана, руководители некоторых районов Согдийской области, руководители предприятий и бизнесмены побывали на Слуцком мясокомбинате.
Уточняется, что подробности о визите будут опубликованы позже.
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Делегация из Таджикистана посетила Слуцк 25 ноября в рамках визита в Минскую область. Встречал гостей председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский,...
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