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На подъезде к Солигорску снова сбили человека

26.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

При подъезде к Солигорску со стороны Слуцке возле деревни Кулаки вечером 23 ноября автомобиль «Фольксваген Пассат» сбил 65-летнего пешехода. С травмами головы и грудной клетки пострадавший доставлен в реанимацию.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 20:15 на 7-м километре автодороги Радково-Солигорск. Автомобилем управлял 31-летний водитель, который ехал в направлении города. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте и в темное время суток не был обозначен светоотражающими элементами.

По словам Ирины Сапуновой, в результате наезда мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и был доставлен в реанимационное отделение больницы. По факту происшествия проводится проверка.

Недавно неподалёку от места ДТП солигорский батюшка освятил пешеходный переход, после чего там вскоре снова сбили человека.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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При подъезде к Солигорску со стороны Слуцке возле деревни Кулаки вечером 23 ноября автомобиль «Фольксваген Пассат» сбил 65-летнего пешехода.
 
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