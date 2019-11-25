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У случчан 5 дипломов Международного фестиваля искусств «#BYFEST – 2019»
26.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Учащиеся образцовой театральной студии «Синтез» Слуцкого центра детского творчества, которой руководит Валентина Николаевна Мельчакова, стали призерами IV Международного фестиваля искусств «#BYFEST – 2019».
У Кирилла Кучинского и Ульяны Палазник дипломы лауреатов I степени.
Ксении Масюк стала обладательницей диплома лауреата II степени, а Константин Кравченя и Лия Третьякова — дипломов лауреатов III степени.
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Учащиеся образцовой театральной студии «Синтез» Слуцкого центра детского творчества, которой руководит Валентина Николаевна Мельчакова, стали призерами IV...
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