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Действительно ли Белпочта разыгрывает мобильный телефон

26.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Действительно ли Белпочта разыгрывает мобильный телефон

На мобильный телефон случчанки пришло сообщение от имени «Белпочта» с предложением выиграть Samsung Galaxy S10. Опасаясь, что это очередные уловки мошенников, она прислала нам скриншоты игры, с целью предупредить других людей. Специалист РУП «Белпочта» рассказала SlutskGorod, что это за акция.

В воскресенье, около 22.00, Ольге на мобильный телефон пришло сообщение с поздравлениями от  «Белпочта», где в качестве благодарности за преданность предлагали воспользоваться уникальным шансом и выиграть Samsung Galaxy S10.

Эксперимента ради случчанка прошла несколько предложенных этапов до момента, где следовало подтвердить свои личные данные и уплатить всего 5 рублей за доставку выигрыша. Организаторы «акции» обещали в течении 5-7 дней прислать телефон счастливчику.

Действительно ли Белпочта разыгрывает мобильный телефон

Действительно ли Белпочта разыгрывает мобильный телефон

Открыть конверт с подарком удалось только с 3-ей попытки. Всякий раз после неудачного нажатия выплывало окно с предложением, попробовать ещё раз, ведь шанс на выигрыш ещё есть. И свершилось чудо!

Действительно ли Белпочта разыгрывает мобильный телефон

Как выяснилось, и акция нравилась аж 4821 пользователю, да и комментарии под «уникальной игрой» были такие же замечательные. Люди делились радостью от выигрыша, кто-то рассказывал, что в прошлом году упустили подобный шанс, предположив, что это розыгрыш. Были и те, кто просил дать ещё один шанс открыть чудесный конверт, но, видимо, каждому предоставляется лишь однажды ощутить радость от такого выигрыша. 

Действительно ли Белпочта разыгрывает мобильный телефон

Действительно ли Белпочта разыгрывает мобильный телефон

Как пояснила Екатерина Фадеева, начальник коммерческого отдела Минского филиала РУП «Белпочта», о такой акции слышит впервые. По словам специалиста, данная игра является очередной атакой мошенников.

Кроме того на официальном сайте РУП «Белпочта» появилась информация для клиентов о случаях мошенничества. 

Обращаем Ваше внимание на участившиеся в последнее время случаи мошенничества в интернете. Пользователям приходят сообщения на электронную почту от имени национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» о выигрыше нового смартфона Samsung Galaxy S10. 

В связи с этим РУП «Белпочта» сообщает, что никаких розыгрышей ценных призов не проводит. Просим своих клиентов быть бдительными и игнорировать подобного рода сообщения. Эти сообщения — мошенничество со стороны неизвестных лиц. Информация обо всех акциях РУП «Белпочта» публикуется только на официальном сайте предприятия. Также не передавайте неизвестным сведения о своих банковских карточках.

О том, как ещё можно стать жертвой мошенников через Интернет, мы писали ранее.

Обновлено 25.11 в 17.05

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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На мобильный телефон случчанки пришло сообщение от имени «Белпочта» с предложением выиграть Samsung Galaxy S10. Опасаясь, что это очередные уловки мошенников, она...
 
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