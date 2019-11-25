Налоговая: Чего нельзя делать ремесленнику

Источник материала: Слуцк Город





Как ремесленник можно изготавливать товары, выполнять работы, оказывать услуги, выбрав один или несколько видов ремесленной деятельности из установленного перечня или иной деятельности по созданию предметов творчества. Но самостоятельно придумать вид ремесленной деятельности нельзя. Об этом SlutskGorod сообщила Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району.

Ремесленная деятельность в республике регулируется нормами Указа Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» (далее - Указ № 364). Об этом SlutskGorod сообщила Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району.

Став ремесленником, можно получать доходы от занятия любимыми видами творчества.

Как ремесленник можно изготавливать товары, выполнять работы, оказывать услуги самостоятельно с использованием только ручного труда и инструмента, в том числе электрического.

Но самостоятельно придумать вид ремесленной деятельности нельзя. Нужно выбрать один или несколько видов ремесленной деятельности из установленного перечня или иной деятельности по созданию предметов творчества (подп. 1.2 п. 1 Указа № 364). Например, это может быть изготовление и ремонт предметов для личных нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева или изготовление свечей, елочных украшений, рамок для фотографий, поздравительных открыток, альбомов для фотографий.

Реализовать свои изделия ремесленник может, в том числе с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет, путем пересылки почтовым отправлением (в том числе международным).

Для того чтобы стать ремесленником, до начала деятельности необходимо уплатить ремесленный сбор размер которого составляет 25,50 руб. (1 базовая величина). Уплачивать сбор необходимо один раз в календарном году: если планируете осуществлять ремесленную деятельность весь 2020 год – ремесленный сбор уплачивается не позднее 28-го декабря 2019 года, в ином случае – до начала осуществления деятельности.

Помимо этого, физические лица, впервые ставшие ремесленниками, должны стать на учет в налоговом органе по месту жительства, подав заявление в письменной форме.

Следует отметить, что численность ремесленников в Слуцком районе увеличивается. Так, по состоянию на 01.11.2019 ремесленной деятельностью занимался 121 человек, а по состоянию на 01.11.2018 – 91 человек.

За более подробной информацией можно обратиться в налоговый орган по месту жительства (г. Слуцк, ул. Лацкова, 2 каб. 1 и каб. 8, тел. 56340, 29476) либо в контакт-центр Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по телефону 8(017)2297979.

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