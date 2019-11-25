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28 ноября Малая Падерь останется без света

26.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение в деревне Малая Падерь.

28 ноября (четверг) с 8.30 до 17.00 по адресам:

• ул. Братьев Гилевских, №1−34, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 42−80 (чётные), 45, 49, 53;

• ул. Новая, №1−9 (нечётные);

• ул. Луговая, №2−13, 15, 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 5-22-98, 5-33-80.


Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение в деревне Малая Падерь.
 
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