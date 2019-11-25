Открыто движение по новому участку улицы Чехова. Он очень светлый

Источник материала: Слуцк Город





Вечером в воскресенье, 24 ноября, открылся для движения новый участок улицы Чехова от кафе «Сорренто» до улицы Магистральная.

Сняты дорожные знаки «тупик» и «движение запрещено», убраны пластиковые барьерные ограждения, включено наружное освещение. Правда, пока не работает светофор при въезде на новый участок со стороны улицы Ивановского.

А двойные светодиодные светильники по обе стороны дороги дают такой яркий свет, которого нет, пожалуй, ни на одной улице города. Случчане выходят из машин, чтобы посмотреть на новую дорогу... и пофотографироваться. Теперь уже буквально в новом свете.





Водителям стоит обращать внимание, что на перекрёстке возле ресторана «Сорренто» изменились знаки приоритета - теперь преимущество имеют водители, которые едут прямо по улице Чехова.

И другой немаловажный момент. На стыках асфальта со стороны улицы Магистральной остались довольно высокие «поро́жки», их комфортнее преодолевать на низкой скорости.





Новый участок улицы Чехова продолжительностью 400 метров входит в план расширения городской застройки, его строительство началось летом 2017 года. Дорога соответствует параметрам 4-й категории, имеет по две полосы движения в каждом направлении, оборудована разделительной полосой с газоном и пешеходные дорожки по обе стороны.







Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by