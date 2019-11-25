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Открыто движение по новому участку улицы Чехова. Он очень светлый

26.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Открыто движение по новому участку улицы Чехова. Он очень светлый

Вечером в воскресенье, 24 ноября, открылся для движения новый участок улицы Чехова от кафе «Сорренто» до улицы Магистральная.

Сняты дорожные знаки «тупик» и «движение запрещено», убраны пластиковые барьерные ограждения, включено наружное освещение. Правда, пока не работает светофор при въезде на новый участок со стороны улицы Ивановского.

А двойные светодиодные светильники по обе стороны дороги дают такой яркий свет, которого нет, пожалуй, ни на одной улице города. Случчане выходят из машин, чтобы посмотреть на новую дорогу... и пофотографироваться. Теперь уже буквально в новом свете.

Открыто движение по новому участку улицы Чехова. Он очень светлый

Водителям стоит обращать внимание, что на перекрёстке возле ресторана «Сорренто» изменились знаки приоритета - теперь преимущество имеют водители, которые едут прямо по улице Чехова.

И другой немаловажный момент. На стыках асфальта со стороны улицы Магистральной остались довольно высокие «поро́жки», их комфортнее преодолевать на низкой скорости.

Открыто движение по новому участку улицы Чехова. Он очень светлый

Новый участок улицы Чехова продолжительностью 400 метров входит в план расширения городской застройки, его строительство началось летом 2017 года. Дорога соответствует параметрам 4-й категории, имеет по две полосы движения в каждом направлении, оборудована разделительной полосой с газоном и пешеходные дорожки по обе стороны.

Открыто движение по новому участку улицы Чехова. Он очень светлый


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Двойные светодиодные светильники по обе стороны дороги дают такой яркий свет, которого нет, пожалуй, ни на одной улице города. Случчане останавливаются выходят из...
 
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