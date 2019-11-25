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В Слуцке прошло мероприятие в поддержку бездомных животных

26.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке прошло мероприятие в поддержку бездомных животных

Несколько десятков килограммов корма, лекарства и необходимые вещи для бездомных кошек и собак собрали случчане во время выставки «Мы за них в ответе!».

Мероприятие в поддержку бездомных животных прошло 23 ноября в Слуцкой районной центральной библиотеке, пишет МЛЫН.BY.

— Все началось с конкурса экологических плакатов «Быть ненужным — обидно!», который прошел в нашем эколого-биологическом центре в октябре. Дети создавали работы в разных техниках, пускали в ход всю свою фантазию. В итоге все плакаты получились разными, но одинаково трогательными. И мы решили, что неправильно будет их отложить «в стол». Возникла идея открыть выставку, благодаря которой удастся привлечь внимание общественности к значимости проблемы бездомных животных. В городской библиотеке выставка продлится до середины января, а потом мы планируем сделать ее передвижной, провезти по школам и детским садам района, — рассказала директор ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» Тамара Коледа.

Проблема бездомных животных острая, но люди к ней относятся по-разному. И мы решили ее поднять, потому что дети — наше будущее. И то, что мы вложим в них сейчас, отразится на жизни нашего общества.

В Слуцке прошло мероприятие в поддержку бездомных животных

На открытии выставки собрались более сотни человек. Они с интересом рассматривали плакаты, созданные руками детей. Среди десятков работ маленький слутчанин Алексей Кастюкевич отыскал и свою.

— Нарисовал на плакате черного кота. Такого же, как видел у бабушки в деревне, — рассказал Леша. — Я пока не могу сильно помогать, как взрослый человек, но мы с мамой всегда кормим бездомных котиков и собачек.

В Слуцке прошло мероприятие в поддержку бездомных животных

От детей не ждут финансового участия. Но помогать бездомным животным можно и делом, и словом. Как, например, сделали учащиеся Козловичской школы. Ребята нашли щенка, которого кто-то подбросил во двор учреждения образования. У собаки была сломана лапка. Дети бросили клич в соцсетях, который не остался без внимания. Собаку Люську забрала на передержку молодая пара из деревни Козловичи. Волонтеры помогли с лечением. Теперь Люська абсолютно здорова и ищет себе хозяина.

В Слуцке прошло мероприятие в поддержку бездомных животных

Во время открытия выставки также организовали благотворительную акцию по сбору корма, лекарств и необходимых для животных предметов: мисок, лотков, гигиенических средств. Внести свою лепту мог любой желающий. Уже за первые полчаса холл библиотеки заполнили пакеты с вещами, принесенные неравнодушными людьми.

В Слуцке прошло мероприятие в поддержку бездомных животных

— В акции участвуют не только случчане. Жители Копыля привозили корм, вещи. Мы не ожидали получить столько откликов! Рассчитывали в лучшем случае на пару килограммов корма. А тут столько всего! Это серьезная помощь нашим подопечным, — не скрывала удивления волонтер Надежда Пашко.

Сейчас на попечении у слуцких волонтеров находится почти сотня кошек и собак. Как только кто-то из животных обретает хозяина, на его место тут же приходят новые «постояльцы».

В Слуцке прошло мероприятие в поддержку бездомных животных

— Ласковых и симпатичных котов и собак разбирают сразу. Гораздо сложнее приходится тем животным, которые нуждаются в лечении и времени на адаптацию. У нас есть две кошечки — Фиона и Тиффани. Они живут по передержкам уже 2 с половиной года. Дело в том, что их нужно забирать вместе, они не могут друг без друга. Пробовали отдавать их в разные семьи, но кошки перестают есть, сильно худеют. Мы не теряем надежды на то, что удастся найти человека, который решит стать богаче сразу на двух питомцев, — рассказала Надежда Пашко.

В Слуцком эколого-биологическом центре решили сделать акцию помощи бездомным животным постоянной.

— Хотя бы 2 раза в год будем организовывать сбор корма и необходимых вещей, а возможно будем помогать искать для котов и собак новых хозяев. Уверена, что такая работа принесет свои плоды, и мы сможем если не полностью решить проблему бездомных животных, то точно сделать ее менее острой, — отметила Тамара Коледа.


МЛЫН.BY

 
 
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Несколько десятков килограммов корма, лекарства и необходимые вещи для бездомных кошек и собак собрали случчане во время выставки «Мы за них в ответе!».
 
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