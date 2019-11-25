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Минивэн Renault Espace обновился и получил улучшенное оснащение

26.11.2019 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешний Renault Espace пятого поколения на европейском рынке дебютировал в конце 2014 года, а посему французы провели плановый рестайлинг своей флагманской модели. Правда, он оказался достаточно скромным.


У Espace слегка переработаны бамперы, добавилось хромировки во внешней отделке, изменен дизайн колес, появился новый цвет кузова «Mangostan Red», а на топовые версии теперь устанавливаются адаптивные матричные фары, бьющие на 220 м (на 45 м больше по сравнению с обычной светодиодной оптикой).



В салоне Espace изменений также немного. Это новый блок управления «климатом», более вместительный бокс в центральном тоннеле с двумя подстаканниками и USB-портами, расширен функционал мультмедиа-системы Easy Connect с 9,3-дюймовым вертикальным «планшетом», а новая приборная панель — с дисплеем диагональю 10,2 дюйма, на который выводятся подсказки навигации с трехмерной графикой. Топ-версия Initiale Paris, на которую, к слову, приходится более 60% всех продаж минивэна, получила более качественную отделку кожей наппа. В «базе» у всех вариантов модели имеется большая панорамная крыша.


Также Espace обзавелся усовершенствованными электронными помощниками. Для минивэна доступны ассистенты движения в пробке, датчик усталости водителя, новая система контроля поперечного трафика при движении задним ходом и автоматическое торможение с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Кроме того, машина обрела задатки автономности так называемого второго уровня — помощник движения в полосе отслеживает дорожную разметку, самостоятельно контролируя на скорости до 160 км/ч направление движения, разгоны и торможения.


В Европе обновленный Espace, как и раньше, будет предлагаться с тремя моторами на выбор. Это знакомая по спорткупе Alpine A110 бензиновая турбо-«четверка» объемом 1,8 л (225 л.с.), которую Espace получил еще в 2017 году, а также пара двухлитровых дизелей с отдачей 160 и 200 л.с. Коробка передач — роботизированная EDC: 6-ступенчатая у машин на тяжелом топливе и 7-ступенчатая у бензиновой версии.


Продажи обновленного Espace начнутся весной следующего года, цен в Renault пока не озвучили. Напомним, что первое поколение французского минивэна появилось в 1984 году — с тех пор общие продажи машин всех генераций составили более 1,3 миллиона единиц.

 
 
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Нынешний Renault Espace пятого поколения на европейском рынке дебютировал в конце 2014 года, а посему французы провели плановый рестайлинг своей флагманской модели.
 
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