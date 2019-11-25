«Мне нужна была большая грудь, чтобы меня приняли». Тред: девушки по всему миру стали удалять импланты

Источник материала: KYKY

В соцсетях не сбавляет обороты тред, при котором девушки делятся своими фотографиями после удаления имплантов из груди – и рассказывают, почему решили «откатить» результат хирургического вмешательства. Эксперты говорят, что новый «флешмоб» популярен (и продолжит расти в рейтингах) благодаря переоценке людьми влияния имплантов на здоровье. Так, в Великобритании число операций по удалению грудных имплантов за последний год в четыре раза превысило число операций по увеличению груди. Похожая тенденция есть и в других западных странах. Мы подсмотрели, как женщины по всему миру описывают свой опыт – и делимся с вами десятью постами, через которые виден смысл всего треда. Прочитайте эти истории.

Почему эти женщины стали удалять импланты, и в чём их философия

«Не могу поверить, что эти токсичные мешки были в моем теле 18 лет! Я так благодарна, что, наконец, узнала, что именно они были причиной всех моих симптомов – боли, воспалений и проблем с осанкой. Сейчас прошло уже десять недель после эксплантации, и я чувствую себя такой свободной!»

«Я не сожалею об имплантах. Они действительно послужили своей цели – дали мне уверенность, которой мне не хватало. Но теперь, когда мне 30 лет, я приму свое здоровье и физический облик. Я просто хочу вернуться обратно. Если бы я знала, что импланты способны вызвать столько проблем со здоровьем, я бы их не вставляла».